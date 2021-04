https://mundo.sputniknews.com/20210415/supremo-de-brasil-forma-mayoria-a-favor-de-anular-condenas-a-lula-que-podra-ser-candidato-1111232567.html

Tribunal Supremo mantiene anuladas condenas de Lula, que podrá ser candidato

Tribunal Supremo mantiene anuladas condenas de Lula, que podrá ser candidato

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil formó mayoría a favor de anular las condenas que pesaban contra el expresidente Luiz Inácio... 15.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-15T21:37+0000

2021-04-15T21:37+0000

2021-04-15T22:09+0000

américa latina

luiz inacio lula da silva

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1111232540_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_3fd480f47bd823cab70681fa50448ae2.jpg

Después de casi cinco horas de deliberaciones, de los 11 jueces que componen el Supremo, ocho votaron a favor de anular las condenas y tres en contra.El pasado mes de marzo, uno de los jueces del Supremo, Edson Fachin, anuló las condenas que se habían dictado contra Lula en la Justicia Federal de Curitiba (sureste) alegando que esa corte no tenía competencias para juzgar y condenar al expresidente.La corte de Curitiba (con el exjuez Sérgio Moro al frente) debía centrarse en los desvíos ocurridos en la petrolera semiestatal Petrobras, y Fachin consideró que como los procesos sobre Lula no tenían relación directa con esas irregularidades deberían haberse juzgado en Brasilia.Tras la anulación de las condenas, que Lula y su entorno celebraron como un éxito tras años de batalla judicial, la Fiscalía presentó un recurso para anular la decisión y mantener a Lula condenado.El plenario del Supremo analizó ese recurso, empezando por Fachin, el relator del caso, que desestimó los argumentos de la Fiscalía y se reafirmó en su posición.La mayoría de los jueces estuvieron de acuerdo, a excepción de Kássio Nunes Marques, nombrado recientemente por el presidente Jair Bolsonaro que, de momento, fue el único que votó a favor de que Lula siga condenado.Aunque los jueces estuvieron de acuerdo en que la Justicia de Curitiba no era el ámbito competente para juzgar a Lula mantuvieron divergencias sobre si los procesos deben derivarse a la Justicia de Brasilia o a la de Sao Paulo (sureste), los lugares donde se habrían cometido los delitos imputados al expresidente.Con la mayoría en su favor, Lula recupera definitivamente sus derechos políticos y al día de hoy podrá ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre del año que viene si así lo desea.No obstante, los procesos no fueron anulados, tan sólo las condenas, por lo que las pruebas recopiladas durante la fase de instrucción podrían aprovecharse por los nuevos jueces que asuman los casos, que eventualmente podrían volver a condenar a Lula.Sin embargo, es muy poco probable que esto ocurra antes de las elecciones del año que viene; también juega a favor de Lula su edad, porque para los mayores de 70 años los delitos prescriben más rápido.

https://mundo.sputniknews.com/20210401/bolsonaro-y-sus-problemas-bajo-la-sombra-de-lula-1110698987.html

1

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luiz inacio lula da silva, brasil