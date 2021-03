https://mundo.sputniknews.com/20210308/el-supremo-de-brasil-anula-todas-las-condenas-contra-el-expresidente-lula-en-la-operacion-lava-jato-1109656294.html

El Supremo de Brasil anula todas las condenas contra el expresidente Lula en la Operación Lava Jato

El Supremo de Brasil anula todas las condenas contra el expresidente Lula en la Operación Lava Jato

RÍO DE JANEIRO (Spuntik) — El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Edson Fachin anuló todas las condenas que pesaban contra el expresidente Luiz Inácio... 08.03.2021

En su decisión, el juez declaró la "incompetencia" de la Justicia Federal del estado de Paraná (sur) y la "nulidad" de las decisiones penales en los casos del triplex de Guarujá, la finca de Atibaia y la sede del Instituto Lula.A partir de ahora, los procesos serán analizados por la Justicia Federal del Distrito Federal, que deberá decidir si los actos realizados en los tres procesos pueden o no ser validados y reaprovechados.Con esta decisión judicial, el exmandatario brasileño recupera todos sus derechos políticos y puede volver a ser candidato en elecciones. Hasta ahora, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no podía participar en una elección, porque la "ley de la ficha limpia" impide candidaturas de personas condenadas en segunda instancia. En una entrevista publicada en el diario El País Brasil, Lula no descartaba la posibilidad de ser candidato en los comicios presidenciales de 2022. Por ahora, el que fuera candidato presidencial por el PT en 2018, Fernando Haddad, ya se había mostrado dispuesto a repetir si Lula no podía presentarse.

