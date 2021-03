https://mundo.sputniknews.com/20210325/brasil-entre-cacerolazos-contra-jair-bolsonaro-y-la-esperanza-por-el-regreso-de-lula-da-silva-1110403996.html

Brasil, entre cacerolazos contra Jair Bolsonaro y la esperanza por el regreso de Lula da Silva

Las cacerolas sonaron con fuerza en las principales ciudades brasileñas mientras el presidente hablaba por cadena nacional. En la protesta "confluyeron el... 25.03.2021, Sputnik Mundo

Masivos cacerolazos se produjeron el martes 23 de marzo en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y las principales ciudades de Brasil durante un mensaje televisado del presidente Jair Bolsonaro, en el que abordó la crisis sanitaria.Según el analista Breno Altman, "la gente comienza a manifestarse de manera más amplia contra el gobierno", en gran medida porque el país sudamericano "ha superado los 300 mil muertos y la situación económica es desesperante".Con todo, señaló que en las protestas contra el mandatario "hubo una confluencia de dos factores: el desgaste de Bolsonaro y la decisión de Supremo Tribunal Federal, que anuló la condena contra Lula da Silva y le devolvió sus derechos electorales".El fundador del portal Opera Mundi aseguró que "Bolsonaro está bajo mucha presión por eso ha minimizado sus posiciones negacionistas y habla de un plan para enfrentar la pandemia. Pero es un ejercicio de pura demagogia. En realidad lo hace porque necesita mantener su alianza en el Parlamento y reducir los daños a su imagen y las contradicciones políticas que va generando". Altman recordó la carta abierta publicada días atrás por más de 500 banqueros y economistas con fuertes críticas contra Bolsonaro.No obstante, el mandatario ultraderechista "mantiene el 30 por ciento del apoyo y el respaldo del Ejército y de las policías militares". "De los 21 ministros, 8 son oficiales de las FFAA. Ni en la dictadura hubo tantos oficiales en el gobierno", apuntó Altman.Israel: "Habrá un nuevo gobierno de Netanyahu o unas quintas elecciones"El partido del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el Likud, obtuvo la mayor cantidad de bancas en las elecciones del martes 23 de marzo, las cuartas realizadas en dos años.Sin embargo, no está claro si el premier podrá formar un gobierno estable. "Lo que tenemos es un Parlamento atomizado, con muchas dificultades para que se llegue a una mayoría simple", indicó Kevin Ary Levin, sociólogo y especialista en Medio Oriente.Entraron al Parlamento desde "un partido islamista que representa a parte de la comunidad árabe del país, hasta la extrema derecha". "Conciliar esos dos proyectos políticos tan contradictorios habla de lo difícil que serán las negociaciones", remarcó.Ary Levin, secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que "Netanyahu está gobernando desde 2009 y muchos israelíes no conocen a otro político al frente del gobierno".El opositor Yair Lapid se anotó para formar un gobierno alternativo al de Netanyahu, pero "su partido sacó poco más que la mitad de los votos del Likud".También se refirió al exministro de Netanyahu, Naftali Bennett, quien "funciona como furgón de cola" del Likud. Fuera ya del gobierno, "no se sabe a quién le dará el voto", aunque Ary Levín dijo que "no lo veo con la oposición"."Netanyahu tiene 21 días para presentar una coalición", aunque el proceso podría extenderse por semanas e incluso meses. "Si no se llega a un acuerdo podría haber nuevas elecciones en septiembre u octubre", concluyó.En el programa se informó además acerca de la decisión de Argentina de abandonar el llamado Grupo de Lima; y el escándalo en Australia por actos y agresiones sexuales en el Parlamento.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

israel

brasil

