Fiscalía de Brasil recurre la anulación de las condenas de Lula

En un comunicado, la Procuradoría argumentó que ·"en base a la jurisprudencia del Supremo, y para preservar la estabilidad procesual y la seguridad jurídica, deben mantenerse las condenas y continuados los procesos".El pasado 8 de marzo, el juez Fachin anuló las condenas de Lula al considerar que nunca debería haber sido juzgado por la Justicia Federal de Paraná (sur); con la anulación, el exmandatario recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de volver a ser candidato en unas elecciones. El juez Fachin argumentó que la Justicia de Paraná y el juez Sérgio Moro nunca deberían haber juzgado a Lula, porque en el marco de la Operación Lava Jato debían limitarse a investigar los desvíos en la empresa semiestatal Petrobras, y los casos del exmandatario no tienen ninguna relación con la petrolera.Al mismo tiempo que anuló las condenas por los casos del tríplex de Guarujá, la finca de Atibaia y la sede del Instituto Lula, el juez Fachin determinó que la Justicia de Distrito Federal, la que él considera competente, aclare si se pueden aprovechar las pruebas generadas hasta ahora y que sirvieron para condenar a Lula.En su recurso, la Procuradoría entiende que la competencia de la Justicia de Paraná "debe mantenerse" y pide que si Fachin no reconsidera su decisión unilateral lleve el tema a votación en el plenario, donde la anulación deberá ser refrendada (o reconsiderada) por los 11 jueces de la corte.Anticipándose a la posibilidad de que el conjunto del Supremo apoye al juez Fachin y confirme la anulación de las condenas, la Fiscalía ofrece algunas alternativas, como que se preserve todo el proceso de instrucción realizado en la Justicia de Paraná en los casos aún no juzgados.Como última hipótesis, la Fiscalía pide que los procesos no se envíen al Distrito Federal, sino a la Justicia de Sao Paulo (sureste), "ya que los casos en cuestión se refieren a hechos y valores relativos a inmuebles e instituto con sede en ese estado".El recurso de la Fiscalía ya era esperado por la defensa del expresidente Lula y de su entorno, pero confían en que el conjunto de los jueces del Supremo decidan mantener la anulación.La ley no marca un plazo específico para que la corte se pronuncie, pero el presidente del Supremo, Luiz Fux, aseguró que pretende llevar a votación el recurso de la Fiscalía lo antes posible para zanjar el debate, según recoge la prensa local.

