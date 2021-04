https://mundo.sputniknews.com/20210415/el-kremlin-sanciones-de-eeuu-no-son-ninguna-catastrofe-1111219136.html

El Kremlin: sanciones de EEUU no son ninguna catástrofe

El Kremlin: sanciones de EEUU no son ninguna catástrofe

Este 14 de abril, la agencia Bloomberg avanzó que Washington podría anunciar sanciones contra 12 individuos y 20 entidades de Rusia por su presunta

2021-04-15T18:25+0000

2021-04-15T18:25+0000

2021-04-15T18:25+0000

el punto

sanciones

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1111224754_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_76b9c2c38e9827a66ba85939a0f025ae.jpg

El Kremlin: sanciones de EEUU no son ninguna catástrofe El Kremlin: sanciones de EEUU no son ninguna catástrofe

Este 14 de abril, la agencia Bloomberg avanzó que Washington podría anunciar sanciones contra 12 individuos y 20 entidades de Rusia por su presunta interferencia en las elecciones de 2020 y el ciberataque al proveedor de programas informáticos SolarWinds, así como expulsar a 10 diplomáticos rusos.Los periódicos The New York Times y The Wall Stret Journal publicaron por su parte que la nueva ronda de restricciones se extendería a las operaciones de la banca estadounidense con la deuda soberana de Rusia.La Federación de Rusia ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones de intromisión en las elecciones y piratería informática.El director del Centro de Estudios Políticos del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, Borís Shmeliov, señaló que en caso de que se prohíba a los estadounidenses comprar bonos de la deuda rusa "se verán damnificados los intereses de las compañías en los propios EEUU".Por cierto que "el cierre de la posibilidad de captar fondos de EEUU no influirá beneficiosamente en la economía de Rusia aunque, por otra parte, no cabe esperar ninguna catástrofe", añadió.El experto aseveró que Rusia "tiene suficientes recursos financieros, las cuentas guardan enormes cantidades de dinero que no se utiliza", de modo que el país "se mantendrá perfectamente" sin ese dinero adicional.En otros temasEs prematuro hablar de una desescalada de la tensión en torno a Ucrania, después de la decisión de Estados Unidos de cancelar el envío de dos buques al mar Negro, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Este 15 de abril, el canciller turco, Mevlut Cavusoglu, comunicó que Estados Unidos canceló el paso de sus buques de guerra a través del Bósforo al mar Negro. Según el canciller, Turquía recibió una "confirmación verbal" por parte de EEUU de el no envío.Mientras tanto, el portal Project Veritas colgó la grabación de una conversación con una persona que fue presentada como director técnico de la CNN. La persona en cuestión refirió cómo el canal de televisión durante la campaña electoral del año pasado trabajó en contra del presidente Donald Trump. En el video, grabado por lo visto con una cámara oculta, la persona llamada director técnico de la CNN Charlie Chesater, declaró que el objetivo de su labor consistía en "sacar a Trump de su puesto". Estos y otros temas en esta edición del programa El punto.

https://mundo.sputniknews.com/20210415/la-cancilleria-de-rusia-convoca-al-embajador-de-eeuu-tras-el-anuncio-de-nuevas-sanciones-1111207878.html

https://mundo.sputniknews.com/20210412/lavrov-que-hace-eeuu-con-sus-buques-y-militares-en-ucrania-1111058188.html

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sanciones, eeuu, rusia