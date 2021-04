https://mundo.sputniknews.com/20210414/israel-no-preve-tomar-represalias-por-el-presunto-ataque-irani-a-un-barco-de-su-propiedad-1111149085.html

Israel no prevé tomar represalias por el presunto ataque iraní a un barco de su propiedad

Israel no prevé tomar represalias por el presunto ataque iraní a un barco de su propiedad

En el tercer ataque de este tipo en las últimas semanas, la embarcación Hyperion Ray, que navega bajo la bandera de las Bahamas, fue atacada con misiles cerca

2021-04-14T09:32+0000

2021-04-14T09:32+0000

2021-04-14T09:34+0000

internacional

ataque

irán

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1111148960_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ea3e37ae2b067329d494847cf3cf37e4.jpg

En el tercer ataque de este tipo en las últimas semanas, la embarcación Hyperion Ray, que navega bajo la bandera de las Bahamas, fue atacada con misiles cerca del Emirato de Fujaira en la costa del golfo de Omán. No hubo un reclamo inmediato de responsabilidad por el ataque, pero Israel cree que Irán es responsable, según informó la televisión pública Kan.Un funcionario de seguridad israelí dijo que no se planeó un ataque de represalia contra otra embarcación iraní ya que Israel quiere reducir la tensión en el golfo Pérsico, de acuerdo con el diario estadounidense. El informe también citó a un funcionario de aquel país diciendo que Israel había pedido en los últimos días a Washington ayuda para proteger el Hyperion Ray.Un portavoz del Hyperion Ray confirmó que no hubo daños y que el barco continuó su ruta hacia los EAU desde Kuwait.El ataque reportado se produjo cuando Irán amenazó con vengar una explosión en su sitio nuclear de Natanz, de la que culpa a Israel.Irán e Israel están inmersos en una guerra marítima en la sombra, en la que ambos bandos culpan al otro por las explosiones en buques de ambos países, lo que marca un nuevo frente en el conflicto que anteriormente se llevaba a cabo en tierra, aire y con supuestas operaciones de espionaje y ciberataques.De acuerdo con el canal 12 israelí, el escalafón de seguridad del país se está preparando para un posible ataque de venganza iraní y ha elevado los niveles de seguridad en las embajadas de todo el mundo.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/un-exjefe-de-inteligencia-del-ejercito-cuestiona-la-autoridad-de-netanyahu-para-atacar-a-iran-1111127326.html

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ataque, irán, israel, oriente medio