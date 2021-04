https://mundo.sputniknews.com/20210413/un-exjefe-de-inteligencia-del-ejercito-cuestiona-la-autoridad-de-netanyahu-para-atacar-a-iran-1111127326.html

Un exjefe de inteligencia del Ejército cuestiona la autoridad de Netanyahu para atacar a Irán

"Las operaciones delicadas, con importancia diplomática y de seguridad que incluyen el potencial de escalada, requieren la aprobación del Gobierno", escribió

"Las operaciones delicadas, con importancia diplomática y de seguridad que incluyen el potencial de escalada, requieren la aprobación del Gobierno", escribió Yadlin en una serie de tuits."Es dudoso que Israel tenga una estrategia integral y actualizada para llevar a cabo la campaña en la era de la presidencia de Biden y, sin duda, a la sombra de la crisis política, las discusiones esenciales no se han llevado a cabo", continuó Yadlin.Sugirió que Netanyahu estaba avivando peligrosamente las tensiones con Irán con fines políticos internos, ya que el primer ministro sigue intentando formar una coalición después de las elecciones inconclusas del mes pasado."Incluso con una visión cautelosa, es dudoso que no estemos presenciando un momento político que influya en el inicio de una crisis de seguridad con el objetivo de facilitar que Netanyahu forme otro gobierno bajo su liderazgo", destacó para añadir: "Estas no son las consideraciones que deberían informar decisiones tan fatídicas".Además, dejó entrever que es probable que Irán responda al ataque con la fuerza, aunque de manera mesurada para mantener la escalada bajo control, y predijo que Irán avanzará desafiante en su programa nuclear y probablemente endurecerá su postura en las conversaciones en curso destinadas a salvar su pacto de 2015 con las potencias mundiales.

