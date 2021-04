https://mundo.sputniknews.com/20210413/un-barco-israeli-supuestamente-atacado-en-eau-1111119583.html

Un barco israelí, supuestamente atacado en EAU

Un barco israelí, supuestamente atacado en EAU

Los primeros informes sin confirmar del medio cercano a Hizbulá, Al Mayadeen, apuntan a que el barco fue atacado cerca del Emirato de Fujaira, en el golfo de

2021-04-13T16:30+0000

2021-04-13T16:30+0000

2021-04-13T16:51+0000

internacional

ataque

irán

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108819/61/1088196188_0:291:1920:1371_1920x0_80_0_0_b951354adfb6a6c06cad7f2bbbcad95e.jpg

Los primeros informes sin confirmar del medio cercano a Hizbulá, Al Mayadeen, apuntan a que el barco fue atacado cerca del Emirato de Fujaira, en el golfo de Omán.Y el canal 12 de noticias israelí informó que la embarcación ha sido dañada parcialmente y no hay que reportar heridos. Irán juró vengarse tras el ataque a su central nuclear subterránea de Natanz de quien se culpa a Israel.No ha habido reivindicación del supuesto ataque todavía.Según el medio israelí, Israel está convencido de que Irán está detrás del ataque.Israel e Irán están embarcados en una guerra marítima no abierta, con ambas partes culpándose mutuamente de explosiones en barcos de ambas naciones.Un incidente afectó el 11 de abril por la mañana la red eléctrica de la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, según la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI). Según el organismo, que lo atribuyó a un supuesto acto de sabotaje y lo calificó de "terrorismo nuclear", el apagón no causó víctimas ni provocó la contaminación del medio ambiente.Altos cargos de Teherán sostienen que detrás del incidente ha estado Israel y prometen venganza.

https://mundo.sputniknews.com/20210413/iran-comienza-a-enriquecer-uranio-al-60-1111108879.html

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ataque, irán, israel, oriente medio