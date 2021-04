https://mundo.sputniknews.com/20210414/el-presidente-de-mexico-pide-que-el-tribunal-electoral-decida-candidaturas-oficialistas-1111162814.html

El presidente de México pide que el Tribunal Electoral decida candidaturas oficialistas

El presidente de México pide que el Tribunal Electoral decida candidaturas oficialistas

Anunció que su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apelará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial para que decida.

Anunció que su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apelará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial para que decida."Ojala el Tribunal resuelva bien este asunto y [se debe] respetar esa instancia, lo que decidan, no hay que tenerle miedo al pueblo (…), hay que esperar lo que resulta de la decisión definitiva del Tribunal [Electoral federal]", sobre las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio en Guerrero (sur) y Raúl Morón en Michoacán (centro-oeste), que el INE canceló por no presentar informes de sus gastos de precampañas.López Obrador propuso una sanción a sus compañeros de partido, "pero no quitarles el derecho de participar (…), en la democracia manda el pueblo".El mandatario reafirmó que analiza la posibilidad de proponer una reforma constitucional para reemplazar al INE, que considera parcial a favor de la oposición, y crear un nuevo organismo electoral.Al mismo tiempo, señaló que es natural la controversia política: "Así es la democracia, hay que garantizar el derecho a disentir y debatir, y entendernos, pero la regla de oro es que sea el pueblo el que decida".El jefe del Ejecutivo se deslindó de las amenazas de Salgado Macedonio quien afirmó que "el INE va a caer", en una protesta ante la sede del organismo, en la que llevó un ataúd marcado con esas siglas.En cambio, planteó que "se debe tener confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer injusticias y atropellos".En los procesos electorales "no pueden fabricarse delitos no puede haber venganza", subrayó.Al votar a favor del dictamen que anuló las candidaturas, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresó que "no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima para la que el legislador previó incluso una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura".Córdova señaló que el árbitro electoral "no se dejará amedrentar por las amenazas", proferidas por el candidato destituido, que señala al árbitro electoral de parcialidad.Las elecciones legislativas y municipales se celebrarán el 6 de junio próximo para elegir a los 500 diputados del Congreso, a 15 de los 32 gobernadores, y el 80% de los casi 2.500 alcaldías.

