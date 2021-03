https://mundo.sputniknews.com/20210326/lopez-obrador-critica-al-arbitro-electoral-por-sancionar-al-oficialismo-1110486624.html

"Es el supremo poder conservador": AMLO se arremete contra el INE

(Amplía a partir del subtítulo) Ciudad de México, 26 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este viernes como

Entre las candidaturas canceladas destaca la del senador con licencia de Morena Félix Salgado Macedonio, postulante a gobernador de el estado de Guerrero (sur), quien está en medio de un escándalo por cinco denuncias diferentes de mujeres que lo acusan de abusos sexuales, que él niega en forma tajante.Después de 11 horas de sesión, con votación de siete a favor y cuatro en contra, el consejo nacional del INE aprobó la noche del s 25 de marzo que "la sanción por no haber presentado informes de gastos de precampaña es la pérdida o cancelación de su registro como candidatos", en las elecciones legislativas y municipales del 6 de junio próximo .López Obrador dijo que el fallo "es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, deciden quién es candidato y quien no".El máximo organismo del INE aprobó también sancionar a seis partidos por el mismo motivo con el equivalente a 1,7 millones de dólares, pero el más castigado es Morena, con el equivalente a 665.000 dólares al tipo de cambio actual, de los cuales la mitad corresponde a irregularidades señaladas en Guerrero, con casi 330.000 dólares.Entre los partidos opositores, fueron sancionados Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) con unos 345.000 dólares; el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), con unos 105.000 dólares; el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centrista) con unos 33.500 dólares y el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) con 46.600 dólares.Dictamen y apelaciónEl dictamen sanciona a casi un centenar de candidatos locales que no presentaron su informes financieros de las precampañas, que comenzaron en septiembre del año pasado.Entre los aspirantes a diputados del Congreso federal, quedaron fuera de la contienda 59 postulantes en total, entre quienes 19 son de Morena, además de tres candidatos a diputados locales y 17 a alcaldes de ese partido, fundado en 2013 por López Obrador.Morena podrá apelar la decisión ante el Tribunal Electoral del poder Judicial federal, como última instancia, en la que ya ha ganado otros litigios."Siempre voy a defender la democracia y no voy a aceptar que desde arriba, por intereses cupulares de mafias y de 'malandros' de cuello blanco, se pisotee la democracia", expresó el mandatario.Salgado Macedonio respondió a la sanción que "el INE es árbitro y no jugador, no les compete decidir por un pueblo".Esa candidatura para encabezar el Gobierno de Guerrero ha sido tan controvertida que se oponen decenas de mujeres de Morena, militantes y legisladoras, sobre todo en el marco de las protestas feministas de este mes de marzo, que llegaron al Palacio Nacional con el grito de "¡un violador no será gobernador!".Sin embargo, López Obrador apoya abiertamente a su viejo amigo y correligionario de 64 años.Finalmente cuestionó que cuando él estaba en la oposición, las autoridades electorales entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos "por consigna de los presidentes de la República".En los próximos comicios están en juego 15 de los 32 gobiernos y congresos estatales, el 80% de las más de más de 2.400 alcaldías, y los 500 asientos de la Cámara de Diputados del Congreso federal, de los cuales depende la profundización de las reformas constitucionales que propone Morena.

