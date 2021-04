https://mundo.sputniknews.com/20210412/basta-de-estar-simulando-amlo-acusa-al-ine-de-servir-a-la-antidemocracia-1111085692.html

"Basta de estar simulando": AMLO acusa al INE de servir a la antidemocracia

"Basta de estar simulando": AMLO acusa al INE de servir a la antidemocracia

"Quiénes estaban de autoridades electorales dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral, y que queremos someter a la autoridad electoral,

"Quiénes estaban de autoridades electorales dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral, y que queremos someter a la autoridad electoral, no, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia, siempre", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.López Obrador agregó que algunas de las autoridades que tienen que ver con lo electoral "vienen de lejos" y que incluso hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación personas que "apoyaron el fraude electoral de 2006 y hasta hace poco se hacían de la vista gorda".A su vez, afirmó que "nosotros no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no vamos a cometer fraudes de ningún tipo".El presidente comentó que "no hay ningún problema" si pierde la mayoría en el Congreso el Partido de Regeneración Nacional, del que es miembro, porque tiene la facultad de vetar el presupuesto. Así será difícil para la oposición quitar los programas sociales en caso que gane.Los últimos meses están marcados por cierta confrontación entre López Obrador y el órgano electoral. A finales de marzo, después de que se revocara la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el presidente calificó al INE como el "poder supremo conservador".A su vez, el tutular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, respondió que el organismo nunca antes había enfrentado un ambiente tan hostil, como el que se tiene actualmente por los cuestionamientos del gobierno federal.

