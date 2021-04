https://mundo.sputniknews.com/20210414/instituto-electoral-de-mexico-cancela-candidatura-a-gobernador-del-oficialismo-1111143672.html

Instituto Electoral de México cancela candidatura a gobernador del oficialismo

"No cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima para la que el legislador previó incluso una pena tan severa

La candidatura del combativo senador con licencia Salgado Macedonio, conocido por su lenguaje altisonante, había sido cancelada en un fallo anterior, pero el Tribunal Electoral federal ordenó al INE revisar la magnitud de la falta y la proporción de la sanción.Córdova señaló que el árbitro electoral "no se dejará amedrentar por las amenazas", proferidas por el candidato destituido, quien fuertemente respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que señala al árbitro electoral de parcialidad a favor de la oposición.Salgado Macedonio amenazó con acciones populares en los domicilios de los consejeros electorales si su candidatura era anulada, en una protesta en la que sus seguidores llevaron a la sede del IFE un ataúd pintado con las siglas del organismo, gritando imputaciones directas a Córdova.López Obrador pidió horas antes de la votación "que no haya violencia ni física ni verbal, que haya respeto, pero que no se quiera descalificar a nadie a la mala (…); hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no con la violencia".Acerca de las "estrategias de descalificación" contra la autoridad electoral, Córdova dijo que "el INE no caerá en las provocaciones, como árbitro de la contienda" y que se cumplirá la Ley.El consejero Roberto Ruiz Saldaña se opuso al dictamen, al afirmar que "no está acreditado que los sujetos obligados actuaron con la intención de cometer la infracción consistente en la omisión de presentar el informe de precampaña".Agregó al argumentar su voto en contra que "hay a todas luces en el proyecto, una vulneración al principio de proporcionalidad de las penas".El consejero Ciro Murayama replicó que Tribunal Electoral "confirmó los hallazgos de la fiscalización; nosotros no debemos sino confirmar la sanción porque la conducta fue grave".López Obrador expresó antes del dictamen su desconfianza de la autoridad electoral autónoma."No confío en el INE, yo le tengo confianza al pueblo", dijo el presidente, en un abierto desafío a la autoridad electoral, en defensa de su viejo correligionario y coetáneo de 64 años.El candidato en ese conflictivo estado de Guerrero, asolado por la pobreza y el narcotráfico, fue diputado federal, alcalde del puerto turístico de Acapulco, y es senador con licencia para buscar ser candidato a gobernador.Pero su notoriedad reciente se la debe a cinco acusaciones de diferentes mujeres, quienes lo denuncian ante la justicia de haber sido violadas, imputaciones que él niega tajantemente.Las elecciones legislativas y municipales se celebrarán el 6 de junio próximo para elegir a los 500 diputados del Congreso, a 15 de los 32 gobernadores, y el 80% de los casi 2.500 alcaldías.

