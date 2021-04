https://mundo.sputniknews.com/20210412/lasso-se-impuso-sobre-arauz-y-sera-el-proximo-presidente-de-ecuador-1111047022.html

Lasso se impuso sobre Arauz y será el próximo presidente de Ecuador

Lasso se impuso sobre Arauz y será el próximo presidente de Ecuador

El candidato Guillermo Lasso será el próximo presidente de Ecuador: se impuso en las elecciones con 52.50% de los votos contra el 47.50% obtenido por su

américa latina

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

marco teruggi

guillermo lasso

ecuador

El candidato Guillermo Lasso será el próximo presidente de Ecuador: se impuso en las elecciones con 52.50% de los votos contra el 47.50% obtenido por su contrincante, Andrés Arauz. El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fue conocido en horas de la noche del domingo 11 a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).La participación total fue de 10.297.553 votantes, con un total de 1.678.274 votos nulos y 165.445 blancos, en una jornada en la cual no se registraron incidentes en el país. La victoria de Lasso contradijo lo que la mayoría de las encuestas indicaban, donde Arauz era dado como favorito. La victoria fue rápidamente aceptada por el candidato de la Unión por la Esperanza en vista de lo irreversible de los resultados, en vista de lo cual realizó una rueda de prensa, pocos minutos antes de que Lasso comenzará la suya. “Hoy ha llegado el momento de avanzar, tenemos que tender puentes y construir puentes, este es un traspié electoral, pero de ninguna manera una derrota política y moral, porque nuestro proyecto es de vida. Realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lasso, le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy, y le mostraré nuestras convicciones democráticas”, afirmó Arauz.“Los más de cuatro millones de votos que me acompañan hoy son un mandato, un compromiso de defender políticas que acompañen y promuevan la justicia social, la dignidad, la educación y la salud pública. Con toda nuestra fuerza política y legislativa, que nos hace ser la principal fuerza política de la República del Ecuador estaremos atentos ante cualquier intento de usar al Estado para beneficio de pocos privilegiados, estaremos como siempre lo hemos hecho defendiendo a las grandes mayorías”, señaló.Lasso, por su parte, tomó la palabra para anunciar su victoria al país: “Vamos a trabajar desde mañana en el proceso de vacunación, vamos a trabajar con decisión para que los 17 millones de ecuatorianos sin dejar nadie atrás nos beneficiemos con el cambio de un país democrático, libre, próspero, un país de libertades, donde nadie tiene que tener miedo, hoy de noche todos podremos dormir en paz y en calma. Yo no llego con una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel, quiero ver a todos los ecuatorianos libres, que no tengan miedo al gobierno”, afirmó.“Gracias por darme la oportunidad de ser su presidente y poderlos servir. Hoy es un día de celebración, la democracia ha triunfado, todos ustedes han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Desde el 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades que todos anhelamos”, destacó.El candidato de la alianza de los partidos de CREO y el Partido Social Cristiano fue felicitado por diferentes mandatarios nacionales, como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el de Chile, Sebastián Piñera. Su victoria, que parecía improbable según las encuestas, significó un triunfo regional para los gobiernos y fuerzas de derecha.Las razonesLasso logró revertir la distancia de más de doce puntos que lo separaban de Arauz en la primera vuelta. Las razones de su victoria pueden explicarse por varios factores, como, por ejemplo, la convocatoria tras su candidatura del anti-correismo, en el marco de una sociedad polarizada bajo el clivaje correismo/anti-correismo.Así, votos que en primera vuelta habían ido hacia el segundo, Yaku Pérez, y el tercer, Xavier Hervas, parecen haberse dirigido hacia el caudal obtenido por Lasso, quien planteó una campaña articulada alrededor de la idea del encuentro nacional. También deben buscarse explicaciones en la propia campaña de Arauz, marcada por varias dificultades, en el marco de un movimiento político perseguidos, con dirigentes fuera del país y escaza estructura organizativa. “Legamos a estas elecciones en condiciones muy complejas, todos sabemos que hemos sido víctimas de la persecución, del acoso, de los insultos, del odio, el intento de proscribir nuestro movimiento, ataque a la persona, a la familia”, afirmó Arauz.La construcción de la candidatura de Arauz, en condiciones adversas, debió enfrentar complejidades políticas, como, por ejemplo, cómo construir su figura y vínculo en términos mediáticos, respecto a la figura de Rafael Correa, perseguido y exiliado en Bélgica. Ese conjunto de razones, entre otras, dieron una victoria a Lasso quien obtuvo así la presidencia luego de haberse presentado en las dos anteriores contiendas. Su toma de mando como tendrá lugar el 24 de mayo, con la salida de Lenin Moreno, e implicará la profundización del modelo neoliberal en el marco de una ya profunda crisis.En cuanto a la perspectiva continental, significará el mantenimiento de la actual correlación de fuerzas entre gobiernos progresistas y de derecha, con la consecuente dificultad para avanzar en la reconstrucción de herramientas de integración latinoamericanas. Lasso, al igual que los demás gobiernos de derecha América Latina, y como ya ha anticipado, buscará construir su principal relación de política exterior con Estados Unidos.

ecuador

2021

