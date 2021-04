https://mundo.sputniknews.com/20210411/ecuatorianos-acuden-a-votar-pese-a-temor-de-contagiarse-con-covid-19-1111042431.html

Ecuatorianos acuden a votar pese a temor de contagiarse con COVID-19

Ecuatorianos acuden a votar pese a temor de contagiarse con COVID-19

"Más tiempo me costó llegar al recinto electoral que sufragar porque el tráfico está horrible por todos lados, muy pesado; en votar me demoré solo unos 4

2021-04-11T21:57+0000

2021-04-11T21:57+0000

2021-04-11T21:57+0000

américa latina

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

pandemia de coronavirus

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1111042406_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c6076b8c979f74d7b2bb473b0a0940e.jpg

León señaló que pese a que tuvo temor en acudir a sufragar se decidió porque no puede dejar que otros decidan por ella.Andrés Arauz, de la alianza de izquierda Unidos por la Esperanza (UNES) y el derechista Guillermo Lasso se enfrentan este domingo en las urnas en busca de la Presidencia de Ecuador."Esta no es una elección cualquiera, el país está muy mal, en una crisis terrible y necesitamos un mandatario que sepa sortear esa crisis; no podía quedarme en casa, esperando que otros voten", añadió León.VendedoresEn las afueras del recinto, Rosa Meza, una madre de familia de 36 años, portaba un cartel de cartón en el que se podía leer 12 mascarillas por 1 dólar.A unos dos metros, se encontraba su esposo, Virgilio Guamán, vendiendo bebidas energizantes.La pareja tiene 3 hijos, que se quedaron en los cuartos que alquilan en el centro histórico."El mayor debe cuidar a los hermanos menores mientras nosotros trabajamos; nosotros no votamos, ese papel no nos sirve para nada; nosotros vivimos de nuestro trabajo y de nadie ni de nada más", enfatizó Meza mientras corría tras un potencial cliente.Al ingreso a los recintos electorales y al interior de estos se podía observar que los sufragantes llevaban en la mano, en mochilas o en carteras, pero a la vista, gel desinfectante y toallitas húmedas de cloro.La mayoría tenía también su propio bolígrafo y mantenía la distancia de dos metros sugerida por las autoridades sanitarias como medida para evitar posibles nuevos contagios de COVID-19.Miedo al virusMás al norte, en una populosa zona, Esteban Araujo, un estudiante de 18 años de una Universidad de Quito, acudió a votar en el Colegio Técnico Don Bosco.Esta fue la primera vez que Araujo participó en un proceso electoral, aunque ya sufragó en la primera vuelta del 7 de febrero.El joven, un estudiante de Multimedia, contó que su hermano era presidente de una junta electoral, pero él le pidió que no acudiera por temor al contagio."Mi mamá no resistiría un contagio, no podíamos arriesgarnos a que mi hermano pasé todo el día y se exponga al contagio, tuve que rogarle que no fuera, pero entendió; mi mamá aceptó que no fuera, aunque ella sí acudió a votar, pero nos prometió que si había mucha gente o largas filas no se quedaría", añadió Araujo.La madre de Araujo, un ama de casa de 57 años, operada hace un mes de la vesícula y que padece de diabetes e hipertensión arterial, acudió a votar alrededor de las 12:30 hora local (17:30GMT.No tuvo ningún problema, no encontró ninguna aglomeración y sufragó, según dijo, en unos 3 minutos.El hermano de Araujo deberá cancelar una multa de 200 dólares, el 50% del salario básico en Ecuador, por no haber acudido a la mesa y no haber sufragado, tanto el 7 de febrero como este domingo.Quito es al momento la ciudad que más contagios registra del COVID-19 en el país, y tiene los hospitales completamente saturados.Las urnas cerrarán a las 17:00 hora local (22:00 GMT).

https://mundo.sputniknews.com/20210411/ecuador-desarrolla-jornada-electoral-con-normalidad-1111041818.html

https://mundo.sputniknews.com/20210410/el-factor-del-voto-nulo-y-blanco-en-las-elecciones-en-ecuador-1111021521.html

https://mundo.sputniknews.com/20210410/la-pandemia-dolor-de-cabeza-para-el-proximo-presidente-de-ecuador-1111018758.html

https://mundo.sputniknews.com/20210411/los-ecuatorianos-eligen-su-proximo-presidente-en-una-segunda-vuelta-1111032902.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

elecciones presidenciales en ecuador (2021), pandemia de coronavirus, ecuador