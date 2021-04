https://mundo.sputniknews.com/20210410/la-pandemia-dolor-de-cabeza-para-el-proximo-presidente-de-ecuador-1111018758.html

La pandemia, dolor de cabeza para el próximo presidente de Ecuador

La pandemia, dolor de cabeza para el próximo presidente de Ecuador

"La situación es crítica. Las Unidades de Cuidados Intensivos no solamente en la provincia de Pichincha [cuya capital es Quito], sino a nivel nacional, tienden

"La situación es crítica. Las Unidades de Cuidados Intensivos no solamente en la provincia de Pichincha [cuya capital es Quito], sino a nivel nacional, tienden a estar saturadas, con una ocupación del 100%. De igual manera, las camas hospitalarias están aumentando en su demanda. Tenemos una lista de espera a nivel nacional para cuidados intensivos. El índice de mortalidad ha aumentado", dice a Sputnik el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez.La fase 4 en el sistema de salud implica una situación grave, en la que los hospitales tendrán que escoger a quién pueden intentar salvar y a quién no. Por eso los gremios de médicos en Ecuador han exhortado a las autoridades a radicalizar las medidas de control, llamado que no ha tenido éxito por el devastador efecto económico, que ya se vivió el año pasado, al inicio de la pandemia, con las medidas de confinamiento que se aplicaron.De acuerdo con datos del Colegio de Médicos de Pichincha, entre el 1 y el 21 de febrero alrededor de 1.184 ecuatorianos se infectaron del COVID-19 cada día y 49,34 se infectaron cada hora; en el período fallecieron cada hora 1,34 personas entre confirmadas y sospechosas del virus.En la provincia de Pichincha, la más afectada por la pandemia, 441 personas se infectaron cada día y 18,35 cada hora.Para abril las cifras han subido, pero aún no están sistematizadas.Para controlar la situación, dicen expertos, Ecuador tendría que acudir a cuarentenas y aislamientos focalizados, con una serie de medidas restrictivas y fuertes sanciones a quienes burlen las ordenanzas, promoviendo concentraciones masivas o fiestas clandestinas, que increíblemente se siguen dando.Errática políticaTras una cuestionada gestión del presidente Lenín Moreno, y de sus ministros de Salud, especialmente Catalina Andramuño, que lidió de forma polémica y errática con el inicio de la pandemia, y Juan Carlos Zevallos, cuyos mensajes tendían a minimizar la situación, creando una falsa sensación de seguridad que fomentó el relajamiento de la comunidad, Ecuador todavía no atina a establecer una política que enfrente efectivamente la situación.Hasta ahora los dos candidatos que pugnarán en el balotaje por la Presidencia, el izquierdista Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) y el derechista Guillermo Lasso, de la alianza Creando Oportunidades (CREO) – Partido Social Cristiano, han concentrado sus discursos en materia sanitaria en la gestión de la vacuna.Arauz propone un plan de vacunación para 11 millones de personas, en 4 fases, entre el 21 de junio y el 22 de mayo de 2022.Lasso planea vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros tres meses y medio de gobierno.Sin embargo, no está claro en el caso de los candidatos cómo se conseguirán esas vacunas y tampoco se ha hablado de un plan sostenido para enfrentar la pandemia.Hasta el 8 de abril, Ecuador registró un acumulado de 341.619 casos positivos, confirmados con pruebas PCR y 17.115 fallecidos, entre confirmados y probables a causa de la pandemia del COVID-19.Sin embargo, expertos dicen que hay un subregistro porque no se han realizado las suficientes pruebas diagnósticas.Los médicos en Ecuador esperan que quien asuma la presidencia invierta lo necesario en pruebas de diagnóstico, tanto PCR como de antígeno, que haya mayor énfasis en campañas de promoción y prevención, ligadas a la fase de contención del virus, y que las vacunas se prioricen en los sectores más vulnerables, donde hay mayor concentración de transmisibilidad.

