https://mundo.sputniknews.com/20210412/las-prostitutas-hacen-lo-mismo-las-bromas-mas-polemicas-y-jocosas-del-principe-felipe-1111055355.html

"Las prostitutas hacen lo mismo": las bromas más polémicas y jocosas del príncipe Felipe

"Las prostitutas hacen lo mismo": las bromas más polémicas y jocosas del príncipe Felipe

"La gente tiene la impresión de que al príncipe Felipe no le importa lo que piensen de él, y tiene toda la razón", recordó el ex primer ministro Tony Blair en

2021-04-12T12:24+0000

2021-04-12T12:24+0000

2021-04-12T12:24+0000

familia real británica

príncipe felipe

gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1111040409_975:341:2722:1324_1920x0_80_0_0_9fdcc4872a92ba64291e9befec8f2b9a.jpg

En una ocasión, dijo a un adolescente que soñaba con ir al espacio que "estaba demasiado gordo para ser astronauta". Te invitamos a echar un vistazo a otras citas memorables del príncipe consorte, algunas de las cuales incluso se pueden considerar inapropiadas y políticamente incorrectas. Sobre las mujeres"No creo que una prostituta tenga más moral que una esposa, pero al fin y al cabo hacen lo mismo", declaró en 1988."Las mujeres británicas no saben cocinar", expresó durante su visita al Instituto Escocés de la Mujer, en 1966."¿Me arrestan si abro la cremallera de su vestido?", preguntó en 2012 a un policía al ver a una joven vestida con un sensual atuendo rojo.Durante una visita a Kenia, le preguntó a una joven que le había regalado una estatuilla si era "una mujer".Sobre otras nacionalidadesEl príncipe Felipe tampoco era conocido por morderse la lengua durante sus visitas oficiales al extranjero.Así, durante una conversación con un grupo de estudiantes británicos en China, en 1984, advirtió irónicamente de que si se quedaban demasiado tiempo en el país asiático, "terminarían con los ojos rasgados"."¿No son casi todos descendientes de piratas?", preguntó el príncipe en 1994 durante una visita oficial a las islas Caimán.Y en una ocasión, le preguntó a un viajero que había regresado de Nueva Guinea —país conocido por mantener prácticas caníbales— "cómo se las arregló para que no se lo comieran"."Me gustaría mucho ir a Rusia, aunque esos bastardos asesinaron a la mitad de mi familia", expresó Felipe en 1967 en referencia a la ejecución de los Románov a manos de los bolcheviques. El príncipe consorte británico nació en Grecia, pero era de ascendencia rusa, danesa y alemana."La gente piensa que aquí tenemos un sistema de clases rígido, pero se sabe que a veces los duques se casan con coristas. Y algunos de ellos, hasta con estadounidenses", dijo en 2000 en referencia al tío de Isabel II, el rey Eduardo VIII, que abdicó para casarse con la estadounidense divorciada Wallis Simpson.Sobre las personas con discapacidadEn otro caso, le preguntó a un hombre que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica a cuántas personas había atropellado en ella. "No he atropellado a nadie", le respondió.Sobre los artistasEl príncipe Felipe no era un gran fan de la reina del pop, Madonna, y manifestó que necesitaría "tapones para los oídos” cuando se enteró de que la famosa cantante iba a interpretar Die Another Day, el tema principal de la vigésima película de la saga de James Bond.Y durante un concierto de Elton John, gran amigo de Lady Di, se le oyó decir: "Ojalá se le apagara el micrófono". Y en otra ocasión, le preguntó al cantante si era él "el dueño de ese espantoso auto que ve a menudo de camino al castillo de Windsor" luego de ver su Aston Martin dorado.Sobre su familia "Francamente, debería haberme quedado en la flota", confesó tras convertirse en el príncipe consorte."Uno sale con actrices, no se casa con ellas", declaró a su nieto Harry al enterarse de su compromiso con Meghan Markle.Y cuando su hija, la princesa Ana, sobrevivió a un intento de secuestro en 1974, Felipe expresó que "si ese hombre hubiera tenido éxito en secuestrarla, ella habría convertido su cautiverio en un auténtico infierno"."¿Me están preguntando si la reina va a morir?", respondió irónicamente a una pregunta sobre cuándo el príncipe Carlos podría heredar el trono.Sobre sí mismo"Lo más importante es ir al baño a tiempo", fue su secreto para tener confianza en sí mismo en los eventos públicos.Finalmente, poco antes de su cumpleaños número 90, el príncipe consorte expresó que se estaba "empezando a caer a pedazos".

https://mundo.sputniknews.com/20210320/el-pequeno-percance-que-sufrio-la-reina-isabel-ii-en-su-boda-1110226485.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/la-vida-del-principe-felipe-el-duque-de-edimburgo-en-fotos-1110975830.html

https://mundo.sputniknews.com/20201230/el-dia-en-que-lady-di-irrito-a-isabel-ii-por-usar-su-collar-como-diadema-1093993494.html

https://mundo.sputniknews.com/20210131/un-documental-prohibido-sobre-la-familia-real-britanica-resurge-en-youtube-medio-siglo-despues--1094282356.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

familia real británica, príncipe felipe, gente