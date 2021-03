https://mundo.sputniknews.com/20210320/el-pequeno-percance-que-sufrio-la-reina-isabel-ii-en-su-boda-1110226485.html

El pequeño percance que sufrió la reina Isabel II en su boda

El pequeño percance que sufrió la reina Isabel II en su boda

En noviembre de 1947, Isabel, la hija del rey Jorge VI, se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. No obstante, la ceremonia solemne estuvo a punto... 20.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-20T18:59+0000

2021-03-20T18:59+0000

2021-03-20T18:59+0000

familia real británica

gente

boda

isabel ii

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1110226351_299:20:2018:987_1920x0_80_0_0_bdbe44f5473a163adfeb87b56d6b27fb.jpg

La monarca reveló la curiosa anécdota a la duquesa Kate Middleton en 2018 en una exhibición de vestidos de novia, escribe el diario Express.Según contó Isabel, era la primera vez que llevaba una diadema. La reliquia de la familia real británica perteneció a su abuela, la reina María. Originalmente era un collar, pero en 1919 fue transformado en diadema por los joyeros Garrard and Co.Sin embargo, la entonces princesa no sabía que la tiara, de estilo kokoshnik, había sido un collar, y tocó el broche que unía las partes. Como resultado, la diadema se partió en dos en la cabeza de la mujer dos horas antes de la ceremonia. Escoltada por la Policía, la tiara fue enviada a un taller, donde un joyero la arregló en cuestión de minutos.Curiosamente, la reina Isabel II no fue la única miembro de la casa real en lucir esta insólita y elegante joya en su boda. Así, en noviembre de 1973, la tiara formó parte del ajuar nupcial de la hija de la monarca, la princesa Ana. Y en julio de 2020, su nieta Beatriz de York volvió a lucirla el día de su boda con Edoardo Mapelli Mozzi.

/20201230/el-dia-en-que-lady-di-irrito-a-isabel-ii-por-usar-su-collar-como-diadema-1093993494.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

familia real británica, gente, boda, isabel ii, reino unido