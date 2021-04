https://mundo.sputniknews.com/20210409/moscu-advierte-de-que-ingreso-de-ucrania-en-la-otan-escalara-la-tension-en-donbas-1110971570.html

Moscú advierte de que ingreso de Ucrania en la OTAN escalará la tensión en Donbás

"Tomamos nota de la declaración del presidente de Ucrania, quien visitó ayer [8 de abril] Donbás, de que la adhesión del país a la OTAN supuestamente

"Tomamos nota de la declaración del presidente de Ucrania, quien visitó ayer [8 de abril] Donbás, de que la adhesión del país a la OTAN supuestamente conduciría al fin del conflicto en la región. Un hipotético ingreso en la Alianza, contrariamente a las expectativas de Kiev, no solo no traerá la paz a Ucrania, sino que, al contrario, provocará una escalada a gran escala de la situación en el sureste y puede tener consecuencias irreversibles para el Estado ucraniano", dijo la portavoz en una comparecencia ante la prensa.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajó el 8 de abril a la zona del conflicto en el este de Ucrania, Donbás, "para apoyar a los militares que combaten en el frente y mantener la moral".La situación en Donbás se volvió tensa en los últimos días, Kiev informó de varias bajas en su Ejército. Las milicias de Donbás también denuncian infracciones del armisticio.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

