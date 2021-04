https://mundo.sputniknews.com/20210407/rusia-constata-falta-de-voluntad-de-eeuu-de-cooperar-en-la-ciberseguridad-1110898596.html

Rusia constata falta de voluntad de EEUU de cooperar en la ciberseguridad

Rusia constata falta de voluntad de EEUU de cooperar en la ciberseguridad

Según el funcionario, Moscú y Washington desde hace tiempo tienen cuestiones pendientes en materia de ciberseguridad, sobre todo ante las repetidas acusaciones

Según el funcionario, Moscú y Washington desde hace tiempo tienen cuestiones pendientes en materia de ciberseguridad, sobre todo ante las repetidas acusaciones de ataques informáticos que EEUU presenta contra Rusia.No obstante, EEUU "no quiere colaborar en este ámbito con nuestro país, acusándonos de manera absolutamente infundada de (cometer) ciberataques contra sus entidades. No presenta evidencia alguna de que las autoridades rusas estén implicadas en ese incidente ni a nosotros ni al público en general, pero hace parecer a Rusia prácticamente como el agresor principal en el ciberespacio", afirmó Pátrushev en una entrevista con el periódico ruso Kommersant.Reiteró que el Gobierno de Rusia nada tiene que ver con el hackeo contra la empresa de monitoreo de redes SolarWinds, que proporciona servicios a varias agencias gubernamentales y militares de EEUU, aunque no descartó que los autores del ataque puedan tener la ciudadanía rusa.Las relaciones entre los dos países, destacó, están en su nivel más bajo desde que terminó la Guerra Fría.Pero aún así, según Pátrushev, Rusia confía en que el sentido común predomine en Washington y se dé comienzo a un constructivo diálogo ruso-estadounidense.A la vez el secretario del Consejo de Seguridad ruso subrayó que Moscú y Washington tienen "un potencial determinado para la cooperación" en una serie de ámbitos, como "la lucha contra el terrorismo y el extremismo internacional, la delincuencia organizada", "la solución de (las crisis en) Siria, Oriente Medio".Rusia y EEUU, continuó, podrían colaborar para resolver el problema de la península de Corea, recuperar el Plan de Acción Integral Conjunto, y además desarrollar contactos bilaterales "entre las comunidades científicas de los dos países, en la cultura, el arte", señaló.Además, declaró que Rusia considera óptimo un guion que incluya el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea."Partimos del hecho de que, en la difícil situación internacional actual, sería óptimo un guion que prevea el mejoramiento de las relaciones. Correspondería no solo a los intereses de Moscú y Washington. Eso sería lo mejor para toda la humanidad", dijo Pátrushev.A largo plazo, agregó Pátrushev, ganan solo aquellos países que promueven e implementan una agenda positiva, dirigida no a crear líneas divisorias, sino a unir los esfuerzos de la humanidad "en nombre del desarrollo y la prosperidad conjuntos"."Rusia ofrece una agenda de ese tipo, y está lista para su implementación conjunta", aseguró el secretario del Consejo de Seguridad.La semana pasada el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la confrontación entre Occidente y Rusia ha tocado fondo, pero existe la esperanza de que todos entiendan los riesgos que implica ese hecho.Sobre el comentario de Biden sobre PutinMoscú no espera una disculpa por el comentario del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladímir Putin, declaró Nikolái Pátrushev.Al ser preguntado sobre si el Kremlin espera una disculpa de los estadounidenses por las palabras del líder estadounidense, Pátrushev dijo que "no".Asimismo, continuó, Rusia no quiere que este incidente arruine las perspectivas de la asociación bilateral.El 17 de marzo pasado Biden, en una entrevista con la cadena ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si "cree que Putin es un asesino", y amenazó con hacerle pagar por una supuesta interferencia en las elecciones de noviembre de 2020.Por su parte, Putin le deseó buena salud a Biden, sugiriendo que la gente a menudo ve sus propios rasgos en los demás.

