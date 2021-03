https://mundo.sputniknews.com/20210320/declaraciones-de-biden-sobre-putin-ni-las-haria-un-ciudadano-normal-en-un-bar-pasado-de-copas-1110224733.html

Declaraciones de Biden sobre Putin: "ni las haría un ciudadano normal en un bar, pasado de copas"

Declaraciones de Biden sobre Putin: "ni las haría un ciudadano normal en un bar, pasado de copas"

Sin arrepentimiento. Así se declara el presidente de EEUU, Joe Biden, sobre haber llamado asesino a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin. Al menos así lo ha... 20.03.2021, Sputnik Mundo

Sin arrepentimiento¿Se arrepiente el presidente de haber llamado asesino a Putin? Palabras más, palabras menos, fue la pregunta lanzada a la portavoz de la Casa Blanca, toda vez que por cuestiones que son un secreto a voces, Biden rechaza presentarse al peligro que entienden sus asesores que le representan las ruedas de prensa: preguntas afiladas, para mentes despiertas.La respuesta de su vocera fue la respuesta de su vocera, y no necesariamente la de Biden, hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que el propio Biden lo responda en una rueda de prensa: "No, el presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa", soltó Psaki."Que el presidente de un país, y nada menos que de EEUU, haga ese tipo de declaraciones, que ni siquiera [haría] un ciudadano normal en un bar pasado de copas, pues ya nos está definiendo un poco qué tipo de persona tenemos", sentencia el Dr. en Historia y Dr. en Derecho José Luis Orella.Y si alguien esperaba una respuesta contundente de la ONU, de esas que se atreve a dar en determinadas circunstancias, sobre respeto y demás sucedáneos, entonces que espere sentado: "Siempre estamos a favor de la promoción de relaciones buenas y abiertas entre los países del mundo y especialmente entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", soltó lacónico el portavoz del organismo, Stephane Dujarric.Sin rencoresEntonces llegó la tan esperada respuesta de Putin al exabrupto de su colega norteamericano:"Le deseo salud y lo digo en serio y sin ironía. Cuando se da una valoración a otras personas o a otros Estados y pueblos, es como si uno se mirara en el espejo. Uno siempre ve en la otra persona sus propias cualidades y creemos que es igual a nosotros y partiendo de ello, valoramos sus actos y la calificamos en general".Y le hizo una propuesta decente: "Quiero proponerle al presidente Biden continuar nuestra discusión, a condición de que lo hagamos en directo, es decir en línea, sin demoras mediante una discusión abierta en directo, sería interesante para el pueblo de Rusia y EEUU al igual que para otros países", dijo Putin al canal de televisión Rossiya 24.Putin abundó que la conversación podría abordar la responsabilidad común de Rusia y EEUU, como las mayores potenciales nucleares, por la seguridad estratégica del planeta, las relaciones bilaterales, la resolución de conflictos regionales y la lucha contra la pandemia.Y la respuesta, otra vez, de la vocera de Biden, y no de Biden fue previsible y esquivando el bulto: "El presidente [Biden] estará en Georgia mañana [viernes] y bastante ocupado"."Hay una experiencia con todas las conferencias, como fueron las de Yalta, de Teherán, en las cuales los grandes estatistas, los líderes que siempre existían, no les importaba mostrarse, hablar las cuestiones de forma clara entre ellos y demostrar desde luego que por algo eran líderes de sus países. Aquí lo que se está proponiendo [por parte de Putin] es: 'si usted es el presidente de EEUU, y es el líder de la primera potencia del mundo, demuéstrelo. Hablemos delante de todo el mundo, porque todo el mundo está pendiente, porque las decisiones del presidente de EEUU tienen sus consecuencias", explica Orella."Cuando tienes un hombre [Biden] que esta semana hablaba de la 'presidenta Harris', ahí entra la calificación del primogénito de Trump", ironiza Orella, refiriéndose a un tuit de Donald Trump Jr."Putin acaba de retar a Joe Biden a un debate en vivo sin guión. El mundo entero sabe que no tenemos a un líder en la cúpula, solo un traje vacío con un teleprompter (y ni siquiera con eso puede hacerlo bien). Ellos miran la debilidad de Estados Unidos en este momento y se están relamiendo", tuiteó Junior.El analista incide en que Trump como presidente era mayor, tenía sus defectos, pero nadie niega la capacidad de liderazgo que tenía.

