La UE investigará al Gobierno de España por conceder ayudas públicas a una aerolínea diminuta

A instancias del eurodiputado Luis Garicano ante la comisaria europea de Competencia, la Comisión abrirá una investigación en torno al rescate de la aerolínea... 07.04.2021, Sputnik Mundo

La oposición parlamentaria recrimina al Gobierno de España que aprobara la concesión de ayudas públicas para rescatar a la aerolínea Plus Ultra. El Partido Popular ha solicitado la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y Vox ha prometido presentar una querella ante el Tribunal Supremo por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación. Pero ha sido a raíz de una misiva dirigida por el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, que la Comisión Europea iniciará los trámites para investigar estas ayudas. Garicano dirigió su denuncia formal a la danesa Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, que ha aceptado analizar el caso. En las próximas fechas habrá de decidir si es procedente examinar en profundidad la legalidad del rescate. A la espera de que lleguen a España antes de fin de año los primeros 27.000 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación económica, el asunto podría obrar que Bruselas vigilara con mayor celo su gestión. Las medidas de apoyo se enmarcan dentro del Temporary Framework, un mecanismo creado por la Comisión Europea para dar "la máxima flexibilidad a los Estados para apoyar a la economía durante la crisis del coronavirus", y que está dotado con diversas ayudas. Las condiciones a las que alude Luis Garicano, que incluyen también una autorización puntual de Bruselas, subrayan que "sólo las compañías que no tuvieran dificultades financieras antes del 31 de diciembre de 2019 pueden beneficiarse de estas ayudas", siempre y cuando no haya disponible otra solución y todo se conduzca en aras del "interés general". Una aerolínea pequeñaPlus Ultra es una compañía aérea participada por el Estado creada en 2015. Opera vuelos con Venezuela, Perú y Ecuador, y su cuota de mercado antes de la pandemia ascendía a un exiguo 0,1% (823 vuelos operados en aeropuertos españoles en 2019). Acumula pérdidas de 10,5 millones de euros y cuenta con solo dos aeronaves. Aunque controlada por el Estado, la oposición asegura que sus directivos (venezolanos) tienen conexiones con el Gobierno de Venezuela, intríngulis político que el Gobierno español niega. Por contra, este defiende su valor estratégico para merecer las ayudas concedidas (34 millones de euros a través de un préstamo participativo y otros 19 mediante un crédito ordinario), pues ocupa un nicho de negocio que no debe quedar desatendido (muy pocas compañías vuelan a Venezuela) y además ofrece vuelos a Ecuador y Perú a un coste mucho menor que las aerolíneas rivales. El Gobierno de Pedro Sánchez dio su visto bueno para rescatar a Plus Ultra a partir de un informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea, otro jurídico y de un tercero financiero, favorable, a cargo de dos consultoras que estudiaron el caso: Deloitte (grande y conocida) y Daiwa Corporate Advisory (más pequeña y no tan conocida). La primera dio fe de que la empresa cumplía con los requisitos legales y la segunda justificó su condición de merecedora del rescate por el estado de sus cuentas y su carácter estratégico. El Ejecutivo español ha destacado que Plus Ultra estaba en camino de ser viable en vísperas de la pandemia. Es probable que la Comisión Europea se pronuncie sobre el tema a finales de mes, lo cual coincidirá con la última semana de campaña electoral para los comicios autonómicos en la Comunidad de Madrid, fijados para el 4 de mayo. En el Gobierno central estiman que la denuncia obedece a una "operación de desgaste".

