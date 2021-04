Estos son los posibles ganadores del Festival de la Canción de Eurovisión 2021

https://mundo.sputniknews.com/20210406/estos-son-los-posibles-ganadores-del-festival-de-la-cancion-de-eurovision-2021-1110840752.html

Las casas de apuestas dan la victoria a la canción Je Me Casse (Me voy) de la joven cantante maltesa-nigeriana Destiny Chukunyere, de 18 años, con un 18% de

Las casas de apuestas dan la victoria a la canción Je Me Casse (Me voy) de la joven cantante maltesa-nigeriana Destiny Chukunyere, de 18 años, con un 18% de probabilidad.Por su parte, el cantante suizo de ascendencia albanokosovar Gjon's Tears con Tout l’Univers (Todo el universo) tiene un 13% de probabilidad de ganar, mientras que la cantante francesa Barbara Pravi, con Voilà (Aquí), podría le sigue con un 11% de probabilidades, estima el agregador de apuestas Oddschecker. Mientras tanto, el clip más popular entre los espectadores es el Russian Woman (Mujer rusa), de la cantante rusa de ascendencia tayika Manizha. Hasta ahora, el vídeo ha acumulado más de 7 millones de vistas en el canal oficial del concurso en YouTube. No obstante, las agencias de apuestas le dan solo un 2% de probabilidades de vencer en el concurso.El concurso musical más grande del planetaEl Festival de la Canción de Eurovisión es un certamen musical anual en el que participan los representantes de los países —en su mayoría europeos— miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En 2015 Australia, que es miembro asociado pero no activo de la UER, debutó en el concurso. El certamen fue celebrado por primera vez en 1956, y en el 2015 Eurovisión batió el récord Guinness por ser el concurso musical televisivo más longevo de la historia.La 65ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) del 18 al 22 de mayo. En el certamen participarán cantantes de 41 países. El Gobierno de los Países Bajos permitió al público asistir al evento a pesar del coronavirus. Pero solo unos 3.500 espectadores —casi la mitad de la cifra prevista en 2020— podrán visitar los nueve conciertos de Eurovisión 2021, precisa. Las autoridades darán acceso al evento solo a los ciudadanos neerlandeses que tengan una prueba negativa del coronavirus.El Festival de la Canción Eurovisión 2020 debía celebrarse entre el 12 y el 16 de mayo pasado en Róterdam, que se adjudicó la sede del concurso gracias a la victoria del cantante Duncan Laurence en la edición de 2019 en Tel Aviv. Pero debido a la pandemia, los organizadores se vieron obligados a cancelar el certamen en una decisión sin precedentes y reprogramarlo para mayo de 2021.

