https://mundo.sputniknews.com/20210310/activista-feminista-presentara-otra-imagen-de-rusia-en-eurovision-2021-1109725201.html

Activista feminista presentará otra imagen de Rusia en Eurovisión 2021

Activista feminista presentará otra imagen de Rusia en Eurovisión 2021

MOSCÚ (Sputnik) — Tras 8 años de selección a puertas cerradas, el Canal 1 de Rusia sorprendió a los fans de Eurovisión con la posibilidad de permitirles elegir... 10.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-10T12:13+0000

2021-03-10T12:13+0000

2021-03-10T12:23+0000

estilo de vida

gente

tayikistán

rusia

arte y cultura

eurovisión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1109725714_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_d86ed420a7585a0051cf6cafb5d93e29.jpg

Tras una hora de votación nacional se determinó la ganadora: una joven cantante Manizha, activista por los derechos de las mujeres y embajadora de buena voluntad de la ONU.Manizha Sanguín, una cantante de 29 años oriunda de Tayikistán, presentará en el evento que se celebrará en los Países Bajos del 18 al 22 de mayo una canción llamada 'Russian Woman' (Mujer rusa)."Para mí, la participación en Eurovisión es una gran oportunidad para hablar con el mundo sobre lo que es realmente importante para mí. Soy tayika, pero Rusia me aceptó y crio. Me gustaría que el mundo viera nuestro país como lo conozco yo: generoso, abierto, brillante, incomparable", dijo Manizha citada por el servicio de prensa del Canal 1.Según la artista, la canción 'Russian Woman' muestra la transformación de la autoconciencia de las mujeres durante los últimos siglos en Rusia.Agregó que todo esto se convirtió en una fuente de inspiración para la canción. "Por coincidencia, la canción nació el 8 de marzo de 2020 mientras estaba de gira, pero la interpreto por primera vez solo un año después", subrayó la cantante.Piedra delicadaEn una de las entrevista Manizha dijo que en farsi su nombre significa 'tierna o delicada', mientras que el apellido Sanguín significa 'piedra'. "Es decir soy tierna y delicada, pero fuerte como una piedra", dijo la artista.La cantante nació en la capital de Tayikistán, Dusambé, el 8 de julio de 1991. Cuando Manizha tenía dos años y medio, su familia se trasladó a Moscú huyendo de la guerra civil que azotó su patria en aquel entonces.En Moscú Manizha ingresó en una escuela de música, donde estudiaba piano y cantaba en el coro. A la edad de 12 años se convirtió en ganadora del concurso de artistas jóvenes 'Rainbow Stars', así como del festival 'Rayo de esperanza'. Luego empezó a escribir sus canciones y en 2008 grabó su primer disco.Manizha se graduó de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades con un título en psicología. Durante varios años la cantante vivió en Londres, donde trabajaba con el productor de discos e ingeniero de grabación Michael Spencer, conocido por su colaboración con Kylie Minogue, Newton Faulkner, Emeli Sandé y otros artistas de renombre internacional. Sin embargo, debido a un desacuerdo con los términos del contrato, la cantante pronto dejó de cooperar con Spencer y regresó a Rusia.Sin embargo, Manizha ganó la verdadera popularidad en Rusia gracias a pequeños clips musicales que publicó en su cuenta de Instagram.Además de su carrera musical, la noven está involucrada en numerosas actividades sociales. En particular, en 2019 creó una aplicación móvil para ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica, un problema muy grave en Rusia. Mientras en diciembre de 2020, se convirtió en la primera embajadora de buena voluntad rusa de la Agencia de la ONU para los Refugiados.La cantante a menudo apoya varias fundaciones y participa en festivales y eventos benéficos.Decisión controvertidoSin embargo, la elección de Manizha para representar a Rusia en Eurovisión generó reacciones controvertidas. Por ejemplo, el poeta ruso-armenio Karén Kavalerián, autor de letras para distintos participantes del concurso, calificó la canción de Manizha como arriesgada ya que no tiene un coro pegadizo.Al mismo tiempo, agregó que el concurso "es una pelea en la que es necesario escucharte a ti mismo, no a los expertos"."Cuando en 2006 [el cantante ruso Dmitri] Bilán fue a Atenas con mi canción Never Let You Go, todos predijeron que fracasaríamos, pero creímos en lo que estábamos haciendo y quedamos segundos, la confianza en sí mismo y en la canción es más importante que cualquier opinión. En cualquier caso, todos vamos a apoyarla", subrayó el compositor.Protagonistas del año pasadoLa elección de Manizha para Eurovisión 2021 se produjo después de que el grupo de música rave Little Big, que debía representar a Rusia en la edición del año pasado cancelada por la pandemia del coronavirus, decidiera no participar en el concurso."No vamos a Eurovisión 2021. Creemos que Rusia tiene muchos artistas talentosos y únicos, cada uno de ellos merece la oportunidad de ser visto. Gracias a nuestros fans rusos y a todos los fans internacionales por mostrar su apoyo, ¡significa mucho para nosotros!", escribió el grupo en su cuenta oficial de Instagram.Además, el vocalista y fundador del grupo, Iliá Prusikin, dijo al Canal 1 que no quisiera que su nueva canción sea comparada con el éxito del año pasado.En 2020, el grupo debía participar en el concurso con la canción 'Uno'. A pesar de que el vídeo musical de estética retro fue filmado en menos de una semana, recibió una reacción muy fuerte entre los internautas y se convirtió en el vídeo más popular con la mayor cantidad de vistas en toda la historia del festival.

/20210217/esta-es-la-mejor-musica-para-relajarse-1107858190.html

/20200323/musica-vs-coronavirus-los-artistas-contribuyen-a-frenar-la-pandemia-1090875610.html

tayikistán

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Eugenia Lébedeva

Eugenia Lébedeva

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Eugenia Lébedeva

gente, tayikistán, rusia, arte y cultura, eurovisión