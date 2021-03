https://mundo.sputniknews.com/20210326/organizadores-de-eurovision-eliminan-a-bielorrusia-del-concurso-musical-1110494337.html

Organizadores de Eurovisión eliminan a Bielorrusia del concurso musical

"Puesto que el canal BTRC no ha podido enviar una obra apta dentro del plazo prorrogado, desgraciadamente, Bielorrusia no participará en la edición 65 del

"Puesto que el canal BTRC no ha podido enviar una obra apta dentro del plazo prorrogado, desgraciadamente, Bielorrusia no participará en la edición 65 del Concurso de la Canción Eurovisión en mayo", anunció su veredicto la EBU.Los organizadores analizaron la nueva propuesta de canción presentada por Bielorrusia y concluyeron que, al igual que la anterior, violan las reglas del concurso que establecen que no debe ser instrumentalizado o desprestigiado.El 11 de marzo la EBU condicionó la participación de Bielorrusia en Eurovisión a cambios o sustitución de la canción del colectivo Galasy ZMesta tras concluir que su obra musical viola la naturaleza no politizada del concurso.El Festival de la Canción Eurovisión 2020 debía celebrarse entre el 12 y el 16 de mayo pasado en Róterdam, que se adjudicó la sede del concurso gracias a la victoria del cantante Duncan Laurence en la edición de 2019 en Tel Aviv.Debido a la pandemia del coronavirus, los organizadores se vieron obligados a cancelar el certamen en una decisión sin precedentes y reprogramarlo para mayo de 2021. Las semifinales están previstas para el 18 y el 20 de mayo y la gran final, para el 22 de mayo.

