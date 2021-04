https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-futuro-aterriza-en-granada-para-hacer-realidad-la-fusion-nuclear-con-el-acelerador-de-particulas-1110799494.html

El futuro aterriza en Granada para hacer realidad la fusión nuclear con el acelerador de partículas

Este artículo habla del aterrizaje en un terreno y en la realidad de algo que suena a fantasía y ensoñación, pero que científicos de todo el mundo están haciendo posible. Se trata de generar un propio sol controlado y encapsulado del que podamos obtener energía y electricidad en cantidades ilimitadas y sin contaminación. Este proceso nos permitiría crear una reacción en cadena para obtener una energía tan potente como las que dan las centrales nucleares, pero sin material radiactivo y, por lo tanto, sin los temores y peligros que ello implica.Para eso sirve, de una manera muy simplificada, la fusión nuclear, que se basa en la unión de núcleos de materia, no mediante fisión, como sucede en las centrales nucleares actuales, sino por una unión cuya energía aún hay que aprender a provocar, controlar y explotar.Y precisamente para contener esa energía necesitamos materiales capaces de encapsular la fusión nuclear —permítanme el tono de didáctica de jardín de infancia— y la creación de ese contenedor y sus materiales se va a realizar en Granada. El Consejo de Ministros daba el 16 de marzo luz verde al consorcio que pone en marcha definitivamente "la mayor instalación científica del país, no solo por su inversión y relevancia, sino por las posibilidades de futuro que acarrea", cuenta a Sputnik Ángel Ibarra, uno de los responsables de hacer este milagro realidad en el International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES). Por lo pronto, el montante autorizado es de 1,5 millones de euros entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Andalucía, cantidad que se suma a la que viene recibiendo –unos 16 millones– el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Ángel Ibarra, que es responsable de la División de Tecnologías de Fusión del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, comparte su entusiasmo, "hay proyectos más relevantes que este a nivel científico, tecnológico o filosófico, como la exploración espacial, pero si queremos asegurar el desarrollo futuro necesitamos esta fuente de energía y para ello, IFMIF–DONES es básico". "El gran proyecto global" junto a la carrera espacialIFMIF-DONES es parte de un programa europeo para conseguir la fusión nuclear, de ahí que gran parte del presupuesto desarrollado hasta ahora venga de los Fondos FEDER. Pero este proceso está inmerso en un proyecto global con China, Corea del Sur, EEUU, India, Japón y Rusia como promotores del ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional).Según la comunidad científica, para la primera generación de centrales de fusión, la reacción nuclear más prometedora es la de deuterio-tritio, en función a ello, tras la fase experimental de ITER llegará DEMO, que será el modelo para las futurascentrales comerciales de fusión termonuclear, donde se prevé producir entre 300 y 500 megavatios. Pero esto es ciencia, para llegar a ese proceso primero hay que materializarinnumerables incógnitas e IFMIF-DONES aterriza las cuestiones académicas y experimentales. Por eso, Europa deposita sus esperanzas en la carrera hacia la fusión nuclear en dos lugares, el Tokamak ITER del sur de Francia y la planta IFMIF-DONES de Granada."La nuestra no será una instalación tan gigantesca, no tiene la misma dimensión que ITER o el CERN de Suiza, pero piensa en los ordenadores grandes de hace años en comparación con los de hoy. Este lugar es experimental, de retos y soluciones, es un espacio más capacitado pero pequeño", nos explica desde Granada Enrique Herrera, el coordinador para el proyecto de la Universidad de Granada.Herrera no se amilana ante las apabullantes cifras que maneja el proyecto "porque esto es ciencia, las respuestas no llegan de un día para otro, contamos con una inversión sostenida en la próxima década de hasta mil millones de euros, solo el mantenimiento de IFMIF-DONES será de 50 millones anuales". Además hay que pensar en el largo plazo, ya que los resultados no se esperan hasta dentro de al menos 10 años.Poco acostumbrados estamos a toparnos con consensos tan amplios que reúnan a empresas, academia y administraciones –las de Granada, Andalucía, España y Europa–. Hay que tener en cuenta que "a largo plazo el desarrollo humano seguirá ligado al consumo energético y tenemos que desvincularlo del consumo fósil, hoy por hoy, las renovables no son alternativa, de ahí que nadie quiera quedarse fuera de este proyecto", reflexiona Ibarra. No solo energía, es calidad de vidaTodas las fuentes consultadas por Sputnik sobre el aterrizaje en Escúzar de esta nave del futuro exponen que la fusión nuclear, por muy grandilocuente que sea obtener una energía limpia y segura para el futuro que, por lo pronto, suplante a las centrales nucleares, no es más que el camino sobre el que pavimentaremos otros muchos logros. "Esto abre las puertas a procesos que mejorarán nuestra calidad de vida, por ejemplo en la lucha contra el cáncer, al aprender a controlar la lluvia de electrones", ejemplifica Herrera.Pero sobre todo, este proyecto "afianza a España en la élite de la fusión nuclear", detalla Ibarra, que habla de este proyecto como "oportunidad para empresas y comunidad científica, una palanca de cambio". La mera existencia de esta planta obliga a la comunidad científica española a estar conectada al liderazgo científico internacional en las próximas décadas, "no se me ocurre un mayor dinamizador para el conocimiento y la experiencia a largo plazo", aventura Ibarra, que evoca el ejemplo del TJ–II construido en España a fines de los años 80. Cuando se decidió apostar por ese proyecto pionero España estaba fuera de la carrera de la fusión nuclear, constituía una iniciativa muy por encima de las posibilidades tecnológicas españolas. Pero esa experiencia integró a muchas empresas que se lanzaron al vacío, eso fue un "disparador" para que el tejido empresarial nacional madurara. "Gracias a ello, hoy por hoy España es una potencia mundial. Esas mismas empresas son las que hoy obtienen los mayores contratos del ITER. Lo mismo pasará en Granada". De hecho, según CIEMAT, España es el tercer contratista del ITER. Un cambio global desde un pequeño pueblo de 800 vecinosEn estos momentos, algunas máquinas remueven la tierra en Escúzar, una localidad que será el sismo de un cambio mayúsculo que irradiará a todo el país y al desarrollo científico en general. "La verdad es que aún cuesta creerlo", nos cuenta al teléfono Antonio Arrabal, alcalde de Escúzar que en estos momentos cuenta con unos 800 vecinos. "Lo primero era convencernos de que no había peligro y que esto no tenía nada que ver con la concepción que tenemos actualmente de la energía atómica". El espacio está concebido para acoger, en sus diferentes fases, entre 200 ó 400 científicos del más alto nivel y este tipo de población, por las experiencias vividas en otras instalaciones similares de todo el mundo, se producirá un cambio drástico en el contexto local.En estos momentos, los trabajos sobre el terreno se basan en ordenar el territorio y asegurar accesos y calidad de vida en una zona ubicada a unos 20 minutos en coche de Granada capital. Viendo el estado actual de la futura instalación, uno se pregunta cómo ha llegado este proyecto a un lugar como este. Herrera revela que el ecosistema empresarial y universitario de Granada ha tenido mucho peso a la hora de atraer esta puerta abierta hacia el futuro, "en nuestra historia no hemos vivido un cambio tan determinante como el que vamos a protagonizar". Un cambio que no es tan a largo plazo como la carrera por la fusión nuclear es que, por lo pronto, la comunidad científica española está protagonizando un paso de gigante.

