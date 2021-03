https://mundo.sputniknews.com/20210331/sputnik-v-altera-los-animos-en-eeuu-y-reino-unido-1110648477.html

"Sputnik V altera los ánimos en EEUU y Reino Unido"

¿Pataletas imperiales?

"Sputnik V altera los ánimos en EEUU y Reino Unido" "Sputnik V altera los ánimos en EEUU y Reino Unido"

¿Pataletas imperiales?Las Fuerzas Armadas de Reino Unido disuadirán y desafiarán las incursiones en aguas territoriales de Gibraltar y mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, y otros territorios insulares, de acuerdo a un informe elaborado por el área de Defensa y Política Exterior de Londres bajo el título "Gran Bretaña Global en una era competitiva".Algo que desde el caso particular de Argentina, algunos analistas lo descifran en clave cuasi bélica, es decir, se interpreta que Reino Unido no dudaría en ir a la guerra contra el país sudamericano por las Malvinas.Para el analista internacional Cristian Taborda "es una vuelta de Gran Bretaña a la idea de querer reconstruir su poderío y reafirmar su soberanía a través de la fuerza nuevamente. En Argentina ha habido comunicados de la Cancillería claramente repudiándolo, pero es algo a lo que nos tiene acostumbrados Gran Bretaña, no sólo a Argentina, sino también al resto del mundo".Según Taborda, estas medidas anunciadas por Londres están vinculadas estrechamente a lo que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que implica su vuelta al escenario internacional. "Hay una estrecha vinculación también a querer estrechar lazos con EEUU en una idea de reconstruir —o al menos no perder— la hegemonía sobre América [Latina] y Europa, tratando de incursionar en la reconstrucción de lo que alguna vez fue el imperialismo anglo-americano.Añade que este informe elaborado por Reino Unido se puede interpretar como "la vuelta de Gran Bretaña a esta teoría de la globalización o del atlantismo que planteaba [en 'Fausto', Johann Wolfgang von] Goethe, donde pareciera que el lema del globalismo hoy en día es, 'si no hay comercio, y no hay piratería, que haya guerra'".Agresividad de EEUUMientras, en la misma semana, EEUU decidió dinamitar las relaciones con Rusia y China: Biden llamando "asesino" a Putin, y en una cumbre de alto nivel que mantuvo con China, intentar dar lecciones sobre derechos humanos al gigante asiático, que le devolvió el golpe llamándole la atención a ese tipo de violaciones en el país norteamericano.De acuerdo a Taborda, tanto el informe del Reino Unido, como los desmanes de EEUU, "está ligado a que la crisis del coronavirus ha impactado claramente en la legitimidad y la hegemonía, tanto de EEUU, como de Gran Bretaña. EEUU que se ve acechado por la influencia de China que prácticamente salió indemne de la crisis del coronavirus y ha ejercido una fuerte influencia diplomática, tanto en Europa a través de suministros de lo que se necesitaba para combatir el coronavirus, como en América [Latina] donde viene trabajando hace mucho tiempo".Abunda que "ahora la crisis de la vacuna, especialmente la AstraZeneca en Europa, posiciona con mayor influencia geopolítica a la Rusia de Putin, y se ve que esto altera los ánimos, tanto en EEUU, como en Gran Bretaña, cuyas vacunas, no tanto la de Pfizer de EEUU, sino la de AstraZeneca, están siendo sumamente cuestionadas, y la Sputnik V que tanto demonizaban los medios hegemónicos occidentales, ahora es recibida por la opinión pública con otros ojos, ante los hechos ocurridos. Es para destacar también cómo ha podido sobrellevar Rusia la influencia mediática globalista a pesar de los constante ataques", subraya Cristian Taborda.

Javier Benítez

Javier Benítez

