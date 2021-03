https://mundo.sputniknews.com/20210317/daniel-filmus-los-dichos-de-boris-johnson-tienen-mirada-colonialista-y-belicista-de-reino-unido-1110062179.html

Daniel Filmus: "Los dichos de Boris Johnson tienen mirada colonialista y belicista de Reino Unido"

Daniel Filmus: "Los dichos de Boris Johnson tienen mirada colonialista y belicista de Reino Unido"

El primer ministro Boris Johnson aseguró que Londres aumentará un 40% su arsenal nuclear y que está dispuesto a usar la fuerza para defender la ocupación de... 17.03.2021, Sputnik Mundo

Daniel Filmus: "Los dichos de Boris Johnson tienen mirada colonialista y belicista de Reino Unido"

Argentina respondió a las declaraciones hechas por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien prometió usar la fuerza para mantener la ocupación británica de las Malvinas."Condenamos las declaraciones. El único mecanismo para resolver la disputa es el diálogo bilateral", aseguró Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que forma parte de la Cancillería Argentina.Y recordó que "de las 17 colonias que quedan en el mundo, 10 son de Reino Unido". "Para nosotros no hay interés en defender a la población que está allí, sino en dominar los mares a través de su base militar", en alusión a las instalaciones en Monte Agradable."La base militar desconoce la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que establece que ningún país puede ejercer acciones unilaterales. Es una base ilegal porque está en parte de nuestro territorio", subrayó.El embajador se refirió además a los dichos del premier británico sobre la renovación de sus armas nucleares."Si uno observa el discurso de Johnson se alerta cuando dice que va a aumentar un 40 por ciento su poderío nuclear. Esto en medio de las inversiones que tiene que hacer la humanidad para salvarse a sí misma de esta pandemia", aseguró.En tanto, Filmus reiteró que la posición argentina "es la de los países del Sur" y destacó el respaldo que recibe en el reclamo de soberanía sobre el archipiélago. "Es un tema regional que va más allá de Argentina", indicó."Nosotros tenemos que salvaguardar nuestros propios intereses –continuó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. "Argentina tiene una mirada del mundo multipolar donde no se ata a ninguna superpotencia".Basteiro: "En Bolivia hay una mayor incidencia de los regionalismos"Ariel Basteiro, embajador designado de Argentina en Bolivia, analizó las repercusiones tras la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros exfuncionarios involucrados en el golpe de Estado de noviembre de 2019.Sobre las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que "llama la atención" que el organismo "salga a advertir que se la Justicia boliviana está sobreactuando". "La OEA no abrió la boca cuando Áñez avasalló las normas nacionales e internacionales", dijo.Aunque destacó que la exmandataria de facto "que no estaba sola" en la organización del golpe. "La particularidad es que hace dos semanas atrás, en las elecciones subnacionales, salió tercera en su provincia natal con no más del 8 por ciento", afirmó.En cambio, Luis Fernando Camacho "sobrepasó el 50 por ciento de los votos en Santa Cruz". "Una elección triunfante hace que Camacho esté más fortalecido desde lo político que Áñez", señaló Basteiro, pese a la participación del exlíder cívico en el derrocamiento de Evo Morales.Por otra parte, evaluó si la detención de figuras vinculadas con el golpe puede suscitar tensiones entre las fuerzas políticas.Al respecto, agregó que "las regiones urbanas no son tan simpáticas al MAS como el voto rural", aunque el oficialismo "hizo buenas elecciones en ciudades que antes le fueron esquivas" en los pasados comicios regionales del 7 de marzo.Por último, Basteiro habló sobre la incorporación plena de Bolivia al Mercosur. "Falta la aceptación del Senado de Brasil para que Bolivia sea un miembro pleno. Bolivia siente al Mercosur como propio", defendió.En el programa se informó además acerca de la presión que ejerció EEUU sobre Brasil para que no adquiriera la vacuna rusa Sputnik V; y la designación de Marcelo Queiroga como cuarto ministro de Salud del mandatario brasileño de Jair Bolsonaro.También se informó sobre la jura del gobierno de transición en Libia; y la cifra de muertos a manos de las fuerzas de seguridad en Birmania difundidas por la ONU.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

