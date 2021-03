https://mundo.sputniknews.com/20210331/pillan-a-leopoldo-lopez-en-un-bar-de-galicia-y-le-multan-por-saltarse-el-confinamiento-1110647104.html

Pillan a Leopoldo López en un bar de Galicia y le multan por saltarse el confinamiento

Galicia, al igual que el resto de comunidades españolas, se encuentra blindada para cualquier persona que no resida en su comunidad autónoma, especialmente en

Galicia, al igual que el resto de comunidades españolas, se encuentra blindada para cualquier persona que no resida en su comunidad autónoma, especialmente en días tan señalados como la Semana Santa. Aún así, todavía hay quien parece que intenta esquivar las restricciones. Podría ser el caso de Leopoldo López, líder opositor venezolano, que fue sorprendido tranquilamente en un bar de la localidad lerense de Cambados acompañado de su esposa, otra pareja y algunos menores. Sin ningún atisbo de culpabilidad, él mismo lo reconoció incluso en su cuenta de Twitter. "Estoy en Galicia reunido con compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro. No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma", escribía.Cabe añadir que, Leopoldo López, tras su paso por prisión, la reclusión domiciliaria y su refugio en la embajada de España en Caracas, vive en un lujoso barrio de Madrid, territorio que también se encuentra cerrado perimetralmente desde el 26 de marzo al 9 de abril con motivo de la Semana Santa. La Policía Local, que se encontraba realizando un control rutinario, descubrió su presencia en uno de estos locales y decidieron multarle. Ahora será la Xunta de Galicia la que decidirá sancionar o no al opositor venezolano y al resto de personas que se encontraban con él. En la propuesta de sanción que le remite la Policía Local a las autoridades gubernamentales, se anexan los justificantes presentados por Leopoldo López y el resto de personas, que presentaron un documento justificativo para poder desplazarse.No obstante, la noticia no ha sentado del todo bien ni a los gallegos ni al resto de ciudadanos españoles, muchos de los cuales han dejado de visitar a sus familiares por respetar las medidas anticovid.

