https://mundo.sputniknews.com/20210331/ayudar-a-los-demas-hay-que-hacerlo-durante-todo-el-ano-no-solo-en-semana-santa-1110610610.html

"Ayudar a los demás hay que hacerlo durante todo el año, no solo en Semana Santa"

"Ayudar a los demás hay que hacerlo durante todo el año, no solo en Semana Santa"

La Semana Santa es el momento en el que los católicos recuerdan los últimos momentos de Jesús en la tierra, su crucifixión y su posterior resurrección. En

2021-03-31T08:17+0000

2021-03-31T08:17+0000

2021-03-31T08:17+0000

españa

pandemia de coronavirus

procesión

semana santa

málaga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1110610987_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4b18214ec4138b013e7840e9a5f15d54.jpg

La Semana Santa es el momento en el que los católicos recuerdan los últimos momentos de Jesús en la tierra, su crucifixión y su posterior resurrección. En Málaga, desde hace cientos de años, esta fecha se conmemora con unas espectaculares procesiones que recorren la ciudad, una tradición religiosa y cultural que hasta antes de la pandemia atrajo a miles de turistas de distintas partes del mundo."En Málaga, y en general en Andalucía, somos un pueblo con mucha tradición y mantenemos vivas las tradiciones que son centenarias, como es la Semana Santa. Vivimos la fe de una forma especial y la mayoría pertenecemos a cofradías y es una tradición que nos viene de padres a hijos, es casi una herencia familiar. Aquí casi que al nacer te apuntan primero en la cofradía y luego te llevan al registro. Primero eres cofrade y después ciudadano", explica con un toque de humor Antonio Martínez, hermano mayor de la cofradía de Jesús El Rico.Detrás de esos enormes tronos que las cofradías de Málaga levantan sobre los hombros de sus devotos, hay una acción social que se mantiene durante el resto del año. Para ellos, ayudar al prójimo, como tanto lo pregonó Jesús, más que una oración es una obligación."La principal misión que tienen las cofradías en el resto del año, además de estar en contacto con los hermanos, es la acción social, caritativa, ayudando a los que más nos necesitan. Esa es la principal ocupación de las cofradías cuando no estamos preparando la Semana Santa", comenta Martínez.Martínez explica que el dinero que reúnen de verbenas, rifas o donativos, lo destinan a crear comedores sociales o habilitar economatos, que son supermercados donde se ofrecen productos más económicos porque son subsidiados en un 75% por las hermandades religiosas.Actualmente, la labor social de estas cofradías ha sido clave para garantizar la asistencia social de miles de familias que se han visto afectadas por la crisis económica que ha dejado la pandemia. Andalucía ha sido una de las regiones de España más castigadas por esta situación, con más de un millón de personas sin empleo."No es que ha habido una subida relativa, no, es que ha subido una barbaridad. Muchísima gente está llamando a nuestras puertas, muchísimas familias que se están quedando en paro, sin trabajos. España en general, y Málaga en particular, es una sociedad muy solidaria, pero los cofrades recogemos ese testigo de solidaridad y nos hacemos cargo de ellos". "A cada familia los ayudamos por unos seis meses y después tenemos que ayudar a otras, porque tenemos muchas peticiones de ayuda y tenemos que intentar llegar al máximo de personas posibles. Pero si no existieran las cofradías creo que esto sería un caos. Si no existieran los comedores sociales, Caritas y esos economatos, sería un caos y el Gobierno tendría un problema muy gordo", resalta Martínez. Liberación de presosPero además de ayudar al prójimo, las cofradías son conocidas por otras acciones. Por ejemplo, desde hace 263 años, la cofradía de Jesús El Rico ha logrado que los distintos Gobiernos de España indulten a presos durante el Miércoles de Ceniza."Nosotros lo hacemos por una pragmática que tenía nuestro titular Jesús El Rico desde 1759, año en el que ocurrió también una epidemia, como está sucediendo ahora. En ese momento se suspendieron también las procesiones y se dio la circunstancia de que Jesús El Rico tenía su capilla al lado de la cárcel. Cuando los presos se enteraron de que no iba a haber procesiones, se amotinaron y sacaron al Rico en procesión. Ningún preso aprovechó la situación para escaparse, sino que al terminar todos volvieron a sus celdas. Ese hecho significativo, esa honradez que tuvieron los penados, fue suficiente para ponerlo en conocimiento del rey Carlos III, que concedió la libertad de un preso cada año. Desde entonces, se ha venido cumpliendo esa tradición, quitando los tres años de Guerra Civil", explica Martínez.Para este año, tres personas privadas de libertad serán liberadas, una concesión que antes de concretarse debe ser avalada por las autoridades penitenciarias, la Audiencia de Málaga y el Consejo de Ministros del Gobierno español. En esta ocasión se trata de dos hombres y una mujer que fueron condenados por delitos contra la salud pública y por un robo en un domicilio."El tipo de penado que saca Jesús El Rico a la calle es alguien que no es un delincuente habitual, sino que es alguien que en un momento dado de su vida ha cometido un error que está tipificado en el Código Penal y tiene que cumplir su pena de cárcel. Además, esa persona durante su prisión tiene un comportamiento ejemplar, de colaboración con las instituciones penitenciarias y que normalmente están además apuntados a alguna plataforma de reinserción social, que creen en la reinserción. Entonces, como la cofradía y las instituciones penitenciarias también creemos en la reinserción, le damos esa oportunidad", indica.Y aunque por segundo año consecutivo, Málaga no podrá disfrutar de estos actos masivos típicos de la Semana Santa, las cofradías abrirán sus puertas para que los devotos puedan venerar a sus titulares. Para algunos, lo más importante de esta fecha no es salir a la calle, sino recordar el "mensaje de Jesús", especialmente cuando la humanidad enfrenta la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años.

/20200403/semana-santa-entre-las-rejas-del-balcon-1090996435.html

/20200410/ronda-semana-santa-una-ciudad-espanola-1091061951.html

/20210324/paradoja-en-espana-restricciones-en-el-pais-mientras-llegan-oleadas-de-turistas-1110366427.html

/20210326/el-vaticano-vacunara-a-1200-pobres-durante-la-semana-santa-1110467872.html

málaga

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Karen Méndez Loffredo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Karen Méndez Loffredo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Karen Méndez Loffredo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

pandemia de coronavirus, procesión, semana santa, málaga