Paradoja en España: restricciones en el país mientras llegan oleadas de turistas

2021-03-24

semana santa

españa

turistas

Mientras los ciudadanos siguen confinados en sus regiones, provincias e incluso municipios, los aeropuertos de lugares como Madrid, Barcelona, Islas Baleares o Canarias reciben por estos días a miles de turistas europeos.Jóvenes franceses llegan a la capital en busca de medidas más laxas (en su país hay toque de queda a partir de las 18:00), turistas alemanes se refugian en el buen tiempo de las islas y otros muchos europeos vienen a disfrutar de museos y restaurantes abiertos.Los españoles, por el contrario, hacen malabares para justificar desplazamientos y tratan de planear sus días de descanso para no romper los confinamientos perimetrales que persisten en sus territorios."Es una situación totalmente absurda. No tiene ningún sentido que puedan venir ciudadanos de países europeos a cualquier punto de la geografía española y que un ciudadano de Madrid no pueda desplazarse a Toledo, que lo tiene a 50 kilómetros", afirma en declaraciones a Sputnik Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.El representante de esta entidad, que agrupa a empresas y profesionales del sector turístico de España, resume la sensación generalizada en este país ante una situación que arroja contradicciones.Una norma incoherenteEn este escenario se dan situaciones paradójicas como que un ciudadano francés llegue a Madrid con un PCR negativo, pero una vez dentro no pueda viajar a otras regiones de España. O que un barcelonés tome un vuelo a Berlín, evitando el cierre de Cataluña, y de allí se dirija a Mallorca.El Gobierno español defiende que mantiene las fronteras abiertas en base a una recomendación de la Unión Europea, aunque cada país tiene libertad para adoptar las decisiones que crea convenientes sobre los viajes."No me parece razonable como no le parece razonable a ninguna autoridad competente. Lo que estamos trasladando a todos los ciudadanos es que se queden en sus casas", dijo Pedro Sánchez este miércoles 24 de marzo desde el Congreso de los Diputados.El presidente español justificó que España sigue las directrices europeas: "mantenemos las fronteras de la UE abiertas, exigimos PCR negativos las 72 horas antes y que aquellos franceses o alemanes que vengan a España tengan las mismas restricciones que el resto de compatriotas".Desde el sector turístico y los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados ven incoherencias en este argumento y razonan que si los extranjeros son seguros con una PCR, los españoles también deberían serlo.Las autoridades de Sanidad y Turismo en España ya trabajan en implementar un certificado que permita moverse con libertad a las personas vacunadas, que hayan pasado el COVID-19 o que presenten un test negativo, aunque la medida no se espera hasta el mes de mayo."Estamos diciendo que si se asumen estas recomendaciones de la Unión Europea de mantener abiertas las fronteras y que ciudadanos de otros países puedan venir demostrando que tienen un test negativo, consideramos que esto debe ser exactamente igual para los ciudadanos españoles, y por lo tanto que quien demuestre tener una PCR negativa se pueda mover con cierta libertad", defiende Abella.La Comisión Europea también se refirió a la dudosa lógica de las medidas vigentes en España y pidió a sus autoridades congruencia entre las restricciones aplicadas a nivel nacional y de cara al exterior.Objetivo veranoEl reciente repunte de viajes con destino a España puso en guardia a Francia, Alemania y Reino Unido, principales emisores de turistas, que tomaron medidas para frenar las salidas de sus ciudadanos.El Gobierno de Boris Johnson anunció que multará con unos 6.000 euros (5.000 libras) a los británicos que viajen en las vacaciones de Pascua, mientras que Alemania comenzó a exigir PCR negativas a los que vuelvan de Mallorca.En Francia, el Ministerio de Interior se plantea restringir los desplazamientos internacionales para evitar la fuga en busca de medidas más amables.La realidad es que el número de turistas extranjeros que termine viajando a España estas semanas no será suficiente para salvar la Semana Santa, que el sector ya da por perdida en términos económicos.Los representantes del turismo en España comprenden la necesidad de mantener las restricciones para evitar una cuarta ola pandémica, sobre todo si esto permite relajar la movilidad de los ciudadanos en la época estival."No olvidemos que la Semana Santa son cinco días, pero donde realmente nos jugamos de verdad el poder subsistir es en el verano", sostiene el secretario de la Mesa de Turismo.Para ello será imprescindible acelerar la vacunación con la vista en la meta del 55% de españoles inmunizados a mediados de junio.Aunque es imposible recuperar las pérdidas acumuladas por la pandemia, sí hay esperanza en que una mayor movilidad en verano permita evitar el cierre de cientos y miles de empresas turísticas.Esto permitirá al sector sobrevivir hasta de cara al inicio de la recuperación en la segunda mitad de 2021 y 2022.Sacrificarse ahora para salvar el verano, evitando una fatal destrucción del tejido productivo y una pérdida irremediable del empleo. "Es lo que tenemos que evitar por todos los medios", concluye Abella.

