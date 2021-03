https://mundo.sputniknews.com/20210330/por-que-el-feminicidio-de-la-refugiada-salvadorena-en-mexico-refleja-un-patron-represivo-1110631772.html

¿Por qué el feminicidio de la refugiada salvadoreña en México refleja un patrón represivo?

El asesinato de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña en México, ocurrido el último sábado de marzo de 2021, despertó una respuesta a nivel político de ambos

El asesinato de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña en México, ocurrido el último sábado de marzo de 2021, despertó una respuesta a nivel político de ambos países sin precedentes para una región que vive sumergida en la violencia. Tanto los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele; como el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y Víctor Mas, presidente municipal de Tulum —dónde sucedió el crimen—, condenaron los hechos. También el Senado mexicano y la más diversa gama de organizaciones sociales. En la Ciudad de México, frente a la representación del Gobierno del estado de Quintana Roo, ubicada en Avenida Álvaro Obregón #161, en el corazón de la colonia Roma —zona de alta plusvalía y afluencia de turismo internacional— un grupo de mujeres convocadas por organizaciones de izquierda señaló lo antedicho: que hay un patrón global evidente en la forma de reprimir a la protesta y a los pobres del continente. Como consecuencia, el jefe de la Policía de Tulum ha sido destituido, aunque, como explicó a Sputnik la periodista mexicana Graciela Machuca Martínez, el sistema de seguridad de Quintana Roo se rige por un mando único, a cargo de Jesús Alberto Capella Ibarra, quien a pesar de estar impugnado tras haber reprimido con armas de fuego una manifestación que pedía justicia por el feminicidio de Alexis, una joven asesinada en Cancún, se mantiene gozando los beneficios del cargo de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo. Mientras tanto, la familia de Victoria buscó la manera de llegar a México cuando supo del asesinato de su hija. Su madre, Rosibel Emerita Arriaza de Olivares, habló con los medios de comunicación en la sede la Cancillería mexicana en El Salvador, donde acudió para reconocer el cuerpo y pedir que le faciliten la llegada a Tulum a acompañar a las dos hijas adolescentes de Victoria que quedaron huérfanas:Represión internacionalA las cinco de la tarde del 29 de marzo, en el cruce de las Avenidas Álvaro Obregón y Cuauhtémoc en la Ciudad de México, había cuatro vehículos de la policía capitalina estacionados como refuerzos. Unas pocas cuadras más adelante, la manifestación en las afueras de la representación de Quintana Roo en la capital mexicana, encontraba un edificio rodeado de vallas como suelen utilizarse para las manifestaciones feministas recientes. Entre los policías que estaban estacionados junto al Jardín Pushkin y las primeras manifestantes que acudían al sitio de la protesta, hay cuatro cuadras del mismo ambiente que reina en Tulum. Esa tarde, los turistas paseaban y comían sobre las mesas instaladas sobre la calzada y la vereda de la avenida, como medida de contención del COVID-19. A pesar de la cercanía, ambos mundos no se mezclan. Una de las convocantes a la manifestación en la representación de Quintana Roo es la Liga de mujeres revolucionarias de la izquierda socialista, de la que Mayren Padilla es integrante. En diálogo con Sputnik, la joven señaló que el problema del abuso de poder de la fuerza policiaca y los cuerpos represivos en general, "se sufre de manera cotidiana en Quintana Roo, en todo México y a nivel internacional".La forma que los policías mexicanos usaron para "reducir" a Victoria fue la misma que terminó con la vida del norteamericano George Floyd en Mineápolis en mayo de 2020, algo que según Padilla evidencia que los métodos represivos efectivamente se comparten entre los Estados. Ese detalle traza u hilo evidente entre ambos casos, que fue referido públicamente tras viralizarse las imágenes de la detención arbitraria cometida contra Victoria. "No vemos la arbitrariedad que se cometió contra Victoria como un hecho aislado. Ya sucedió en Jalisco contra Giovanni López y vemos que ese es el reflejo de la esencia natural de la Policía, el Ejército y los cuerpos armados", manifestó la entrevistada. Agregó que Victoria sufrió una doble discriminación por ser mujer y ser migrante, que refleja la xenofobia surgida en México como consecuencia de haber militarizado la frontera sur para evitar el paso de los migrantes centroamericanos. Una política que fue promovida por el Gobierno norteamericano desde el año 2014 con el Programa Frontera Sur y que ha sido sostenido en la decisión de Andrés Manuel López Obrador de usar a la Guardia Nacional como policía migratoria en la misma región. Padilla recordó la represión vivida en la Ciudad de México en una protesta convocada por el asesinato de Giovanni, que acabó con una adolescente siendo pateada en la cabeza por policías de la Secretaría de Seguridad capitalina. Y cómo ocurrió lo mismo en Cancún, Quintana Roo, en la protesta que exigía justicia por el feminicidio de Alexis, una joven de 20 años, que fue reprimida por la policía local con armas de fuego.Turismo y violenciaA la par de su crecimiento como destino turístico, Tulum vivió un aumento desmedido de la violencia que permite hablar de proceso de "gentrificación violenta".Con 25.000 habitantes, casi una cuarta parte de la población de su vecino Cancún, Tulum pasó a superarlo en número de muertes que, dada su escasa población, lo colocaron entre los municipios más violentos del país, al medirlo en tasas de cien mil habitantes. El ahora destituido Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, fue designado como director general de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum el 19 de marzo de 2020, por el pleno del cabildo local. Como autoridad de la Policía municipal, su cargo depende del mando único policial, según explicó la periodista basada en Quintana Roo, Graciela Machuca Martínez.La imagen de Jesús Alberto Capella Ibarra, el responsable de la seguridad estatal en quien recae el poder del mando único, quedó manchada tras la represión armada en Cancún en la protesta por el feminicidio de Alexis, mencionado más arriba. Aunque se anunció su separación del cargo en noviembre de 2020 como consecuencia de esos hechos, "fue una tomada de pelo para el pueblo quintanarroense", dijo Machuca, ya que no tuvo efectos prácticos sobre su salario, apoyo logístico ni sobre las ayudantías que tiene su cargo, que siguieron a su disposición. La periodista de amplia trayectoria en Quintana Roo y directora del portal Maya sin fronteras señaló a Sputnik que el aumento de la violencia en la región sucedió a la par del aumento presupuestal en seguridad para Quintana Roo, el cual "ha sido uno de los más altos de la historia" .La violencia, en cambio, no ha parado de expresarse. La Red feminista quintanarroense denunció que además de Victoria, otras cuatro mujeres fueron asesinadas el mismo día en el estado: tres en Cancún y Karla, una mujer que se desempeñaba como taxista en Holbox, la primera mujer en la historia de la isla en sufrir una muerte violenta. El paraíso huele a sangreDe regreso en la ciudad de México, algunas de las asistentes a la manifestación en la representación de Quintana Roo pintan las vallas que rodean el edificio, mientras otras toman la palabra y exigen que se atienda al reclamo de las familias de las víctimas. Para Noemí Salinas, presente en la protesta, su vida y la de su familia cambiaron totalmente cuando el 25 de agosto de 2019, su madre descubrió que su hermana de 22 años, Sara Abigail Salinas Sandoval, había sido asesinada en su cuarto.Noemí explicó que la familia ha tenido miles de obstáculos para obtener justicia dado que, entre otras cosas, el peritaje de la escena del crimen fue mal realizado y por eso, la autoridad dice que no tiene como avanzar sobre el autor del feminicidio de su hermana. Noemí evidenció que además del dolor que sienten, este mecanismo de empujar a las instituciones carga a las familias con el peso de la responsabilidad de lograr que las investigaciones avancen. Si llevamos esta lógica a casos como el de Victoria, la pregunta que surge es qué ocurre cuando la violencia corta la vida de alguien que no tiene una familia que empuje a las autoridades.Un grupo de mujeres, tras pintar un mensaje sobre un papel blanco, pasó detrás de Noemí y colocó sobre la barda de la representación estatal, una pancarta de gran tamaño que en letras rojas resumía la lectura compartida en la protesta con una frase: "El paraíso huele a sangre".

