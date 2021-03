https://mundo.sputniknews.com/20210329/indignacion-en-mexico-por-el-feminicidio-de-una-refugiada-salvadorena-a-manos-de-la-policia-1110579743.html

Indignación en México por el feminicidio de una refugiada salvadoreña a manos de la Policía

Indignación en México por el feminicidio de una refugiada salvadoreña a manos de la Policía

Cuando el vídeo comenzó a circular en la noche del domingo 28 de marzo en las redes sociales y medios de comunicación locales, no se conocía aún la identidad

2021-03-29T21:16+0000

2021-03-29T21:16+0000

2021-03-29T21:16+0000

feminicidios

américa latina

méxico

violencia policial

el salvador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110579686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e530a360dd6faad1f0aaf28b16a8f8dd.jpg

Cuando el vídeo comenzó a circular en la noche del domingo 28 de marzo en las redes sociales y medios de comunicación locales, no se conocía aún la identidad de la mujer que fue víctima de la violencia policial. En las imágenes puede verse cómo una mujer policía mantiene reducida contra el piso a una mujer que se queja, hasta que su cuerpo cede y es cargado entre otros varios policías a una camioneta policial. En la mañana del lunes 29 de marzo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al hecho en su conferencia diaria, durante la inauguración del Foro Generación Igualdad, del que participó a distancia el presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El 29 de marzo, el Instituto Nacional de Migración mexicano informó que Victoria Salazar vivía en México como residente permanente por razones humanitarias desde marzo de 2018. Es decir, la mujer estaba en el país en calidad de refugiada por la violencia en el suyo. El vídeo y las respuestasSegún se sabe hasta el momento, el crimen ocurrió el 27 de marzo por la tarde, en la colonia Tumben Ka de Tulum, un destino turístico que está en auge en la Riviera Maya, donde la presión inmobiliaria y la industria turística pautan la vida cotidiana de sus habitantes, acostumbrados a recibir oleadas de turistas, sobre todo norteamericanos. Aunque no se han aclarado los motivos por los que Salazar fue detenida, puede verse cómo fue mantenida boca abajo, inmóvil, en el piso junto a la patrulla de la policía municipal número 9276. Es obligada a mantener las manos en la espalda, mientras una mujer policía le clava la rodilla en su espalda. La víctima está descalza y junto a ella hay un par de chanclas rotas. En el vídeo difundido se ve cómo Victoria queda inconsciente en el piso, al punto que su cuerpo es cargado sin respuesta para sacarla del espacio público, y es subido en la parte de atrás de una camioneta que llegó en auxilio de la primera patrulla que realizó la detención. Según anunció la Fiscalía General de Quintana Roo, la necropsia de ley que le fue practicado al cadáver de Victoria Salazar indicó que su causa de muerte fue una fractura en la columna vertebral superior, entre la primera y segunda vértebra. En un primer momento, la instancia judicial, a cargo del Fiscal Óscar Montes de Oca, abrió una carpeta de investigación de los hechos por el delito de homicidio agravado y, a pesar del vínculo evidente entre la detención de la mujer y su fallecimiento, originalmente solo se había citado a declarar a los cuatro policías actuantes. Tras las declaraciones del presidente mexicano la mañana del lunes 29 de marzo, el panorama cambió. "Quiero decir a sus familiares y a las mujeres salvadoreñas, mexicanas y del mundo que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad", sostuvo López Obrador al referirse al caso.Poco después de esas declaraciones, la Fiscalía de Quintana Roo anunció que había determinado ejercer acción penal contra los cuatro policías (tres hombres y una mujer), quienes pasadas las 9 de la mañana del lunes, fueron trasladados a diversos centros de reclusión en el estado. El primer responsable político en referir públicamente a lo sucedido fue el presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, por medio de un vídeo publicado en sus redes sociales la noche del domingo 28 de marzo. Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no ahondó en el asunto y refirió que no se debe leer la situación como un conflicto entre las naciones sino como producto de la acción de "criminales" que integran la Policía. El seguimiento del caso por parte del Gobierno salvadoreño quedó a cargo de la representación consular de ese país en Acayucan, Veracruz. Mientras tanto, se han convocado manifestaciones de denuncia a lo sucedido en distintos puntos de Quintana Roo y también en la capital mexicana, donde se realizará una movilización en la sede de la representación estatal de ese estado en la capital, en la colonia Roma, este 29 de marzo a las cinco de la tarde.

/20210329/onu-mujeres-condena-asesinato-de-salvadorena-perpetrado-por-policias-en-mexico-1110576350.html

/20210329/amlo-anuncia-que-los-policias-que-mataron-a-una-migrante-salvadorena-seran-castigados-1110554146.html

1

méxico

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

feminicidios, méxico, violencia policial, el salvador