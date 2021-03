https://mundo.sputniknews.com/20210330/la-oms-pide-continuar-investigacion-de-hipotesis-de-fuga-de-sars-cov-2-de-laboratorio-chino-1110620084.html

La OMS pide continuar investigación de hipótesis de fuga de SARS-CoV-2 de laboratorio chino

GINEBRA (Sputnik) — El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a proseguir con la investigación de la... 30.03.2021

Este 30 de marzo la OMS publicó el informe de su grupo internacional de expertos, que visitó la ciudad china de Wuhan en busca del origen del nuevo tipo de coronavirus causante de la enfermedad COVID-19."Aunque el grupo concluyó que la fuga de un laboratorio es la hipótesis menos probable, es necesario realizar una mayor investigación, probablemente, con misiones adicionales, con participación de expertos especiales que estoy dispuesto a desplegar", dijo el jefe de la OMS.Los expertos de la OMS sostienen que es "muy posible" que el virus se transmitiera de murciélagos a humanos a través de un "huésped intermediario".Unos virus muy similares fueron encontrados en pangolines, lo que apunta a una posible transmisión entre especies (de murciélagos a pangolines), pero en este caso la brecha genética con humanos es también considerable.La infección por SARS-CoV-2 y la transmisión entre especies se detectaron también en otros animales, en particular en los mustélidos y felinos. Los expertos destacaron que el virus se adapta rápidamente a animales como los visones.El SARS-CoV-2 se detectó también en otras especies, pero los estudios genéticos y epidemiológicos mostraron que se trataba de infecciones transmitidas por humanos.Los expertos también calificaron de "probable" la versión de productos congelados contaminados.Además, el grupo analizó los datos de estudios de diferentes países, que suponen una posible circulación del SARS-CoV-2 varias semanas antes de que fuese detectado por primera vez en China a finales de 2019."Algunas muestras positivas sospechosas se detectaron incluso antes del primer caso en Wuhan, lo que apunta a que es posible que la circulación se perdiera en otros países", dijeron los expertos aunque subrayaron que es necesario investigar esos primeros casos potenciales.En particular, los expertos señalaron que aunque el primer caso del nuevo coronavirus en Italia se detectó en febrero de 2020, los análisis de aguas residuales mostraron que el virus estaba presente en el país europeo desde mediados de diciembre de 2019. En Brasil resultaron positivas muestras de aguas residuales tomadas a finales de noviembre de 2019.Reacción de la UELa Unión Europea (UE) considera como el primer paso útil el informe de la OMS sobre el posible origen del coronavirus.La UE subrayó que es necesario continuar trabajando para comprender el origen del coronavirus SARS-CoV-2 y su introducción en la población humana."Eso requerirá un acceso adicional y oportuno a todos los lugares relevantes y a todos los datos relevantes disponibles sobre personas, animales y medio ambiente, incluidos los datos relacionados con los primeros casos registrados del COVID-19 y con los casos detectados por los sistemas de vigilancia; así como más pruebas serológicas", señala la nota.Además, la UE llamó a sus Direcciones Generales a proporcionar los recursos necesarios para que se pueda completar la investigación.El bloque comunitario subrayó la importancia de la colaboración y el apoyo continuo de todas las autoridades relevantes con respecto a las próximas fases del estudio."La salud mundial es una responsabilidad común de todos los Estados miembros de la OMS. Cada falta o demora en el intercambio de información en cuanto a la salud pública puede tener un impacto adverso en todo el mundo y llamamos a todos los Estados miembros a seguir compartiendo información sobre salud pública con la OMS tan pronto como esté disponible", declaró la UE en su comunicado.Recalcó que una mejor compresión del origen del coronavirus SARS-CoV-2 ayudará a la comunidad internacional a mantenerse más preparada y responder adecuadamente ante la pandemia.Preocupación de EEUU y otros paísesEstados Unidos y otras 13 naciones han anunciado conjuntamente sus preocupaciones sobre el estudio de la OMS porque tardó en salir y no incluyó datos completos y muestras, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en una nota a los medios."Nos unimos para expresar preocupaciones compartidas con respecto al reciente estudio convocado por la OMS en China, Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, la República de Corea, Eslovenia y el Reino Unido", dijo la nota.El escrito agregó: "es igualmente esencial que expresemos nuestras preocupaciones compartidas de que el estudio de expertos internacionales sobre la fuente del virus SARS-CoV-2 se retrasó significativamente y no tuvo acceso para completar”. Los países pidieron emprender otro estudio libre de interferencias o influencias externas sobre cómo se originó la pandemia. Sin embargo, también reiteraron su apoyo al trabajo de la OMS."Juntos, apoyamos un análisis y una evaluación transparentes e independientes, libres de interferencias e influencias indebidas, de los orígenes de la pandemia de COVID-19 (...) De cara al futuro, ahora debe haber un compromiso renovado de la OMS y todos los Estados Miembros de acceso, transparencia y puntualidad", dijo la nota.

