A un año del inicio de la pandemia del coronavirus, ¿qué han aprendido los científicos?

En marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19 que se ha cobrado millones de vidas. Desde entonces, la sociedad ha... 12.03.2021, Sputnik Mundo

Los expertos de varias instituciones del país norteamericano compartieron con el portal ScienceNews sus preocupaciones e impresiones acerca de este primer año de la pandemia y explicaron cómo no cometer errores en el segundo.¿Qué te ha sorprendido este último año?Rajesh Gandhi, médico de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard (EEUU): Lo que realmente llama la atención es que no estábamos preparados, a pesar de las preocupaciones que se plantearon durante muchos años de que algo se avecinaba. Tuvimos que preparar y dar nuestra respuesta a la pandemia durante el mismo período pandémico, a diferencia de lo que era antes.Damir Huremovic, psiquiatra de Northwell Health en Manhasset (EEUU): Siempre seguimos haciendo cosas equivocadas; no podemos ponernos de acuerdo. Eso se debe probablemente a algunas de las características de este virus. Se encuentra en la frontera entre muy peligroso y no tan peligroso. Estoy enojado conmigo mismo por no prever que la desinformación que explicamos en nuestro libro (La Psiquiatría de las pandemias) en el capítulo sobre inmunizaciones, realmente no se limita a las vacunas. Es más universal. Mucha gente cree que esta pandemia es todo un engaño, pero hay que luchar contra esta creencia tan delirante como un problema real. Quisiera haber tomado conciencia de este fenómeno mucho antes. Maimuna Majumder, epidemióloga computacional del Hospital Infantil de Boston y la Escuela de Medicina de Harvard (EEUU), quien analiza datos de las tendencias de búsqueda, redes sociales y noticias locales para simular una trayectoria de brotes: Aún queda mucho por descubrir sobre el COVID-19, pero pienso que es justo afirmar que la velocidad de la investigación realizada hasta la fecha, con el objetivo de salvar vidas en la mente, ha sido todo un récord.Kimberly Prather, química atmosférica y científica especialista en aerosoles de la Universidad de California en San Diego y del Instituto Scripps de Oceanografía (EEUU): El rechazo de las agencias de salud pública y otras organizaciones a reconocer que este virus está en el aire y se transmite por vía aérea. No puedo creer que se trate de una resistencia porque cada evidencia sugiere que está aquí. Si reconocemos que está en el aire, podemos arreglarlo. Hay tantas soluciones adecuadas al problema. Eso me está matando. Jonna Mazet, epidemióloga y directora ejecutiva fundadora del UC Davis One Health Institute (EEUU):La politización de la sanidad pública. Eso resultó en que la gente tomara decisiones realmente diferentes y a veces arriesgadas para su propia salud. Al mismo tiempo, todo el mundo se ha unido para el bien global y ha trabajado codo con codo a pesar de todo. Así que ha sido una hermosa sorpresa. Todos debemos esperar que podamos continuar así.¿Qué nos va a ayudar a controlar el segundo año de la pandemia?Gandhi: Realizar ensayos clínicos no solo es posible durante una pandemia, es absolutamente necesario. No se puede avanzar en un tratamiento a menos que se lleven a cabo pruebas. De lo contrario, no tendrás idea de lo que funciona y lo que no funciona, lo que ocurrió en marzo del 2020.A pesar de que el progreso no ha sido tan rápido como uno hubiera deseado, ahora disponemos de varios medicamentos de los cuales tenemos pruebas sólidas. Eso se debe a ensayos clínicos importantes. Así que esa ha sido una gran lección que creo que hemos aprendido de la medicina, pero nunca se ha demostrado con más fuerza que en una pandemia.Huremovic: Realmente necesitamos redefinir la epidemiología, al menos en parte, como una ciencia del comportamiento. Por supuesto, no podemos ignorar la reproducción del virus. Pero también debemos centrarnos en los comportamientos humanos, actitudes, valores y razonamientos que impulsan esta pandemia. El virus está intentando replicarse, y precisamente nosotros proporcionamos vías para que la enfermedad lo haga.El COVID-19 es un disparo de advertencia. Esto no es lo peor que nos puede pasar. La próxima vez podemos usar lo que hemos aprendido sobre el comportamiento humano en tales situaciones para ayudar a frenar cualquier otro brote. Majumder: Disponer de numerosas vacunas para prevenir enfermedades graves es una gran victoria que nos ayudará a controlar mejor el próximo año.Prather: Lo más importante que podemos hacer es ayudar al público a entender que [el coronavirus está] en el aire. Es necesario ventilar habitaciones, llevar mascarillas. Realmente creo que el público ha sido fácilmente confundido por todas las noticias. En el segundo año, podemos hacer llegar el mensaje de que el problema está en el aire. Es más importante limpiar el aire que las superficies.Mazet: Podemos unirnos y abordar grandes retos que no son necesariamente el problema del día. En este momento, obviamente todos queremos y necesitamos desesperadamente controlar esta pandemia. Pero si nos fijamos realmente en los impulsores de la pandemia, podemos ver que también son impulsores de otras cosas como el cambio climático. Y este último factor, igual como el crecimiento de la población, la forma de usar terrenos y viajar, impactos sobre la Tierra, están aumentando nuestro riesgo de estar expuestos a virus emergentes. Todas esas cosas nos ponen en una situación en la que patógenos pueden propagarse rápidamente.

