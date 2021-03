https://mundo.sputniknews.com/20210330/el-servicio-de-inteligencia-de-rusia-denuncia-intentos-de-denigrar-la-vacuna-rusa-en-la-ue-1110614246.html

El Servicio de Inteligencia de Rusia denuncia intentos de denigrar la vacuna rusa en la UE

El Servicio de Inteligencia de Rusia denuncia intentos de denigrar la vacuna rusa en la UE

"El deseo de varios representantes de la burocracia europea de seguir incondicionalmente el camino de las duras directivas de Washington con respecto a Rusia y

2021-03-30T16:40+0000

2021-03-30T16:40+0000

2021-03-30T16:40+0000

internacional

ue

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110004259_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_bdbc52807c477aed0626ca4dfc9d6cc7.jpg

"El deseo de varios representantes de la burocracia europea de seguir incondicionalmente el camino de las duras directivas de Washington con respecto a Rusia y todo lo relacionado con nuestro país está adquiriendo últimamente formas grotescas", dice el comunicado.En particular, subraya la nota, intentan "tomar medidas urgentes para desacreditar la vacuna creada por científicos rusos".Añade que los burócratas europeos no pueden tolerar que Rusia, "usando sus logros en la lucha contra la infección, busca ayudar a otros países y, lo que es especialmente terrible, podría obtener beneficios comerciales".En particular, el servicio recordó las recientes declaraciones del comisario europeo para el mercado interno, Thierry Breton, de que la UE no necesita una nueva vacuna y que es imposible lanzar la producción del fármaco contra COVID-19 ruso Sputnik V en el territorio europeo este año."Si una vacuna nueva se encuentra en proceso de aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), una vez que se expida la autorización, se necesitarán entre diez y 12 meses más para lanzar su producción", dijo Breton.Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, a la hora de hacer tales declaraciones el funcionario no piensa en cuántas vidas se pueden salvar con la vacuna rusa durante este tiempo.

/20210329/la-sputnik-v-rusa-se-podria-aprobar-en-europa-el-tiempo-que-perdemos-se-cuantifica-en-victimas-1110544167.html

2

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ue, rusia, europa