https://mundo.sputniknews.com/20210329/rusia-pone-rumbo-hacia-la-salida-de-la-pandemia-1110567076.html

Rusia pone rumbo hacia la salida de la pandemia

Rusia pone rumbo hacia la salida de la pandemia

"Por supuesto que por ahora hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades sanitarias, de momento la dinámica puede ser constatada como positiva, con

2021-03-29T18:31+0000

2021-03-29T18:31+0000

2021-03-29T18:31+0000

pandemia de coronavirus

covid-19

canal de suez

coronavirus

joe biden

eeuu

el punto

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110567865_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_3a406523e77b2936b0e620a7db209671.jpg

Rusia pone rumbo hacia la salida de la pandemia Rusia pone rumbo hacia la salida de la pandemia

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y la empresa de biotecnologías china Shenzhen Yuanxing Gene-tech lograron un acuerdo para producir más de 60 millones de dosis de la vacuna Sputnik V en China.La cantidad acordada es suficiente para inmunizar a más de 30 millones de personas. Según las previsiones, el proceso de fabricación comenzará en mayo próximo.El Ministerio de Sanidad de Rusia registró este 29 de marzo la vacuna monodosis contra el coronavirus Sputnik Light, un fármaco basado en un vector viral para la prevención de la infección por el coronavirus causada por el virus SARS-CoV-2. La vacuna Sputnik Light está orientada básicamente a los mercados exteriores, en los que se registran fuertes focos epidémicos, explicó el director del Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg.Moscú figura en la primera troika de ciudades del mundo por las innovaciones en la lucha contra COVID-19. El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó que aproximadamente un millón de ciudadanos de Moscú se vacunaron contra el COVID-19.En otros temasEl presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, destacó este 29 de marzo el éxito de la operación para desbloquear el canal de Suez. El bloqueo del canal de Suez por el supercarguero Ever Given de la compañía Evergreen Marine disparó el costo del transporte marítimo de cargas, comunica Bloomberg.A los habitantes de Rusia no les afectará en lo más mínimo, ya que los artículos de primera necesidad más difundidos, sobre todo los procedentes de China, se transportan a Rusia por otras vías, sostiene el presidente de la Asociación Nacional de Comercio a Distancia, Alexandr Ivanov.En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera postularse para otro mandato presidencial en 2024 junto a la vicepresidenta, Kamala Harris.Respondiendo a una pregunta sobre si Harris permanecería como candidata a la vicepresidencia, el mandatario afirmó que "esperaría que ese sea el caso", y enfatizó que ella estaba haciendo "un gran trabajo".El mandatario estadounidense dijo ser "un gran respetuoso del destino" y firmó que no le gusta hacer planes con antelación, pese a lo cual advirtió que Harris es "una excelente compañera de fórmula".El politólogo Maxim Zhárov, quien plantea que difícilmente se mantenga Biden un mandato, señaló que, a su entender, "esta declaración revela que en EEUU ha comenzado el tránsito del poder ya que la fue emitida para apuntalar la legitimidad de la administración vigente". Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

/20210328/el-canal-de-suez-operara-las-24-horas-tras-el-desbloqueo-1110531064.html

/20210328/el-tropiezo-de-biden-y-la-paralisis-del-canal-de-suez-las-fotos-mas-impactantes-de-la-semana-1110522823.html

1

canal de suez

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pandemia de coronavirus, covid-19, canal de suez, coronavirus, joe biden, eeuu, rusia