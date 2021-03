https://mundo.sputniknews.com/20210328/el-canal-de-suez-operara-las-24-horas-tras-el-desbloqueo-1110531064.html

El canal de Suez operará las "24 horas" tras el desbloqueo

El canal de Suez operará las "24 horas" tras el desbloqueo

EL CAIRO (Sputnik) — Una vez quede desbloqueado, el canal de Suez permitirá la navegación las 24 horas al día para agilizar el paso de las embarcaciones... 28.03.2021, Sputnik Mundo

Por lo general, los barcos atraviesan el canal de Suez en caravanas que entran a las 3.30 desde Puerto Saíd (acceso norte) y a las 4.00 desde Suez (acceso sur). La travesía se debe completar antes de las 23.00, según el reglamento de la navegación en la página web del canal.Al referirse a la operación para desatascar el buque de carga que bloquea el canal de Suez, la fuente indicó que su "parte delantera se ha movido un poco", pero no lo suficiente para desencallarlo."No podemos decir exactamente cuándo terminará la operación, podría ocurrir en cualquier momento", añadió.Según GAC, en estos momentos al menos 44 embarcaciones están a la espera del desbloqueo en el Gran Largo Amargo, y no menos de 300 hacen cola en los accesos al canal.El portacontenedores Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, se dirigía de China a Países Bajos y encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez.El barco mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.Como causa principal del incidente se señala el empeoramiento de la visibilidad provocado por una tormenta de arena acompañada de un viento huracanado, resultado de lo cual se perdió el control sobre el manejo del buque.

