La UE presenta un "certificado sanitario" validado por los 27 Estados miembro | Fotos

Diez días después de la presentación del proyecto de pasaporte de vacunación por la Comisión Europea, el documento finalmente fue mostrado al público por

Diez días después de la presentación del proyecto de pasaporte de vacunación por la Comisión Europea, el documento finalmente fue mostrado al público por Thierry Breton en el programa Le Grand Jury (El Gran Jurado), de la cadena de radio francesa RTL.El comisario de la UE dio a conocer un ejemplo del pasaporte de salud y explicó que en el documento serán indicados el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte acompañado de un código QR con información sobre si se vacunó contra el COVID-19 y si fue o no portador del virus.En caso de quienes aún no han recibido la vacuna y tienen que someterse a una prueba de PCR al llegar a su destino, será posible ver información sobre su resultado a través del documento, enfatiza Breton.El pasaporte será validado por los 27 Estados miembro de la UE. Para obtener un certificado de vacunación, quienes deseen viajar tendrán que ir al sitio web del Ministerio de Sanidad del país comunitario al que les gustaría visitar. Breton insiste; sin embargo, en que la vacunación no debe ser obligatoria.La UE produce muchas vacunas contra el COVID-19 y, de ser necesario, podría fabricar incluso más dosis, señala el comisario. La Unión Europea tendrá disponible 420 millones de dosis para el 15 de julio, añade.Si bien el "certificado sanitario" tiene en cuenta las cuatro vacunas contra el coronavirus permitidas en la UE (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford y Johnson & Johnson), "los Estados miembro pueden decidir aceptar también otras", según la declaración de la Comisión Europea.

