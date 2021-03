https://mundo.sputniknews.com/20210322/la-vacuna-de-astrazeneca-previene-al-79-el-covid-19-sintomatico-1110247003.html

La vacuna de AstraZeneca previene al 79% el COVID-19 sintomático

MOSCÚ (Sputnik) — La vacuna de AstraZeneca previene al 79% el COVID-19 sintomático y al 100% los casos graves y hospitalizaciones, según un ensayo de fase III... 22.03.2021, Sputnik Mundo

Esta evaluación provisional de seguridad y eficacia se basa en 32.449 participantes, entre ellos 141 que mostraron síntomas del COVID-19 luego de que se les administrara aleatoriamente la vacuna AZD1222 o el placebo.La farmacéutica anglo-sueca precisó que "la eficacia de la vacuna fue constante independientemente de la etnia y la edad"."En particular, en los participantes de 65 años o más, la eficacia de la vacuna fue del 80%", agregó.Un 22% de los participantes en el estudio eran hispanos.“Estos hallazgos confirman una vez más los resultados preliminares observados en los ensayos de AZD1222 en todas las poblaciones adultas, pero es emocionante ver por primera vez una eficacia similar en personas mayores de 65 años", destacó Ann Falsey, profesora de la Universidad de Rochester, EEUU, colíder del ensayo. Este análisis, según ella, "infunde la confianza de que los adultos de todas las edades pueden beneficiarse de la protección contra el virus”.La vacuna AZD1222, también conocida como ChAdOx1 nCoV-19, fue bien tolerada, según el comunicado de prensa. Un panel de expertos independientes, que monitoreó los datos, no detectó problemas de seguridad relacionados con el inmunógeno. En particular, la revisión no identificó un mayor riesgo de trombosis o eventos entre los 21.583 participantes que recibieron al menos una dosis de la vacuna. Tampoco se detectaron casos de trombosis de senos venosos cerebrales.La compañía presentará los resultados del estudio a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU para obtener la autorización de uso de emergencia en territorio estadounidense.Durante este ensayo de fase III se administraron dos dosis de AstraZeneca con un intervalo de cuatro semanas, pero la extensión de este plazo, a juzgar por los estudios anteriores, podría en principio aumentar aún más la eficacia y acelerar la administración de la primera dosis a más personas.La vacuna puede almacenarse, transportarse y manipularse a temperaturas de 2 a 8 grados Celsius durante al menos seis meses. El fármaco ya recibió una autorización condicional o del uso de emergencia en más de 70 países y fue incluido en la lista del uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que allana el camino para que llegue a 142 países a través del mecanismo Covax.

