Ronaldo quiere volver, el Madrid duda

Héctor Miranda Moscú, 26 mar (Sputnik).- Cristiano Ronaldo quiere volver al club que lo elevó a la cima del fútbol mundial, tres años después de decir que no

El 26 de mayo de 2018, poco después de vencer por 3-1 al Liverpool en el estadio Olímpico de Kiev, Cristiano habló en pasado sobre el Real Madrid. Una historia que había comenzado nueve años antes de rompía de pronto. Unos días después la Juventus de Turín pagó 100 millones de dólares y el máximo artillero en la historia del Madrid dijo adiós. Buscaba otra Champions, algún Balón de Oro más, y más dinero.Con la Juve ganó dos Scudettos, pero tropezó siempre en la Liga de Campeones, la última vez hace un par de semanas ante el Porto. Su exequipo sufrió también su partida y cedió dos veces seguidas en octavos de la máxima competición de clubes del mundo, pero en la edición 2021-2021 ya está en cuartos y al portugués lo atrapó la nostalgia.Mensajes filtradosCristiano no marcó en la eliminatoria ante el Porto. Y cuando su equipo parecía que tenía encarrilada la eliminatoria, saltó con los pies abiertos en la barrera, ante un tiro libre rival, y por ahí se escurrió una pelota que terminó en gol y terminó por sentenciar el adiós de la Juventus.Los medios la emprendieron con el astro. Otrora jugadores bianconeros lo señalaron. Algunos fueron más allá y dijeron que la Juve necesitaba jugar para el equipo y no para Ronaldo, que solo quiere goles y reconocimientos individuales.Desde ese día comenzaron los mensajes filtrados. Salieron a la luz encuentros entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Los medios no se cansan de hablar de un posible retorno, de cuánto tendría que pagar el club español para recuperarlo, o de las rebajas que tendría que hacerse CR7 en su salario para volver al Santiago Bernabéu.Todos los diarios deportivos de España, Italia y medio mundo hablan de una posible, pero hipotética, reconciliación, pero aquello de que segundas partes nunca fueron buenas, ronda al madridismo, dividido con la posibilidad de ver de nuevo al ídolo en el once, cuya vuelta podría coartar la llegada de alguien con menos años y los mismos goles, como el francés Kylian Mbappé o el noruego Erling Haaland.Pros y contrasCristiano siempre quiso jugar en el Madrid. Lo dijo desde su etapa en el Manchester United, donde ganó por primera vez una Champions y su primer Balón de Oro. Incluso, batalló fuerte con el técnico de entonces en el United, Sir Alex Fergusson, hasta conseguir su traspaso. Ya de blanco, rompió todos los récords de goles y dejó una impronta que no necesita seguir ampliando para que sea recordada por siempre.Su vuelta podría aportarle al Madrid los goles que le faltan desde que se marchó, pero condicionaría mucho el juego del equipo y obligaría a Benzema a ser el gregario de antes. Incluso, podría frenar el arribo de Mbappé o Haaland, sin tener en cuenta que la masa salarial saltaría por los aires, máxime en tiempos de pandemia y con el Bernabéu vacío.¿Cómo justificaría Florentino Pérez el fichaje de un jugador de 36 años, con un salario neto de más de 30 millones de dólares, mientras le pide al resto de la plantilla recortes del 10% para equilibrar cuentas?La tarea es difícil, pero más de uno en el vestuario ya le ha abierto las puertas al luso, un jugador orgulloso que ha de sentirse muy mal en Turín para aceptar que se equivocó y que quiere retornar al lugar de donde nunca debió haberse ido.Apoyo de unos, silencio de otrosEl entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, dijo en una rueda de prensa reciente —después de una pregunta sobre una posible vuelta de Ronaldo— que todos sabían el tipo de jugador que era y lo que había dado al Madrid. Elogió su profesionalismo y sus ganas de triunfo. Los analistas lo vieron como un guiño al atacante.El capitán blanco, Sergio Ramos, que criticó a Cristiano poco después de su salida en 2018, le lanzó pétalos en una entrevista reciente con un youtuber.La decisión definitiva, sin embargo, la tiene que tomar la directiva y es poco probable que esté por pagar los 25 millones de dólares que dicen algunos que vale el jugador y mucho menos el estratosférico salario que recibe.Si la Juve deja salir a Ronaldo, con lo cual se ahorraría su altísima ficha, y el jugador se rebaja considerablemente el salario, es posible que el Madrid vaya a por él. De lo contrario sus caminos seguirán separados, por más que el cinco veces Balón de Oro y su entorno se cansen de mandar mensajes sobre un hipotético retorno.

