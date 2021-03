https://mundo.sputniknews.com/20210301/georgina-rodriguez-revela-los-detalles-de-su-vida-con-cristiano-ronaldo-1109358847.html

Georgina Rodríguez revela los detalles de su vida con Cristiano Ronaldo

La novia del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, se sinceró sobre su vida familiar con el astro. 01.03.2021, Sputnik Mundo

La modelo e influencer de 27 años apareció en la portada del semanario deportivo italiano La Gazzeta dello Sport, Sportwee, en un bikini negro. "Cristiano es un súper padre y el mejor marido que podría soñar", expresó Georgina Rodríguez. La modelo tiene una hija en común con el futbolista y además cría 3 otros hijos de Ronaldo.Cuándo las cosas no salen bien, Ronaldo sabe afrontar las situaciones difíciles, declaró."Cuando algo sale mal, Cristiano no es un rayo de sol. Pero también sabe gestionar los momentos, es muy maduro", expresó.Entre otras cosas, la modelo señaló que el futbolista prefiere unas vacaciones frente al mar, aunque también le gusta la montaña.Trabajo de casaGeorgina reveló que Cristiano no cocina, ya que tienen un chef en casa, además a veces ella le sorprende con algo. El futbolista es conocido por ser muy estricto con su alimentación y tiene una dieta especial.El múltiple ganador del Balón de Oro tampoco hace labores del hogar, como por ejemplo cambiar un bombillo. Sin embargo, la razón es el techo demasiado alto que tienen en su casa. "Cambiar una bombilla en nuestra casa es imposible, tenemos los techos muy altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 6 metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me encargo del resto. Hago que todo funcione. Me gusta cuidar de mi casa y de mi familia", confesó la modelo.Entrenamiento con RonaldoGeorgina aseguró que Cristiano es fanático del deporte. Se entrenan juntos en el gimnasio que tienen en casa. "Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor", afirmó, al detallar: "He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva".

gente, cristiano ronaldo