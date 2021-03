https://mundo.sputniknews.com/20210324/paraguay-pide-un-trato-en-el-mercosur-que-no-sea-limosna-sino-solidaridad-1110362653.html

Paraguay pide un trato en el Mercosur que no sea "limosna", sino solidaridad

Paraguay pide un trato en el Mercosur que no sea "limosna", sino solidaridad

María José Frías Montevideo (Mesa Américas), 24 mar (Sputnik).- Paraguay quiere recibir de parte del Mercosur un trato que no signifique una "limosna", sino

"Reivindicamos principios elementales, un trato especial y diferenciado, a efectos de que el sector productivo paraguayo pueda integrarse, no desde la perspectiva de la limosna, sino desde una perspectiva solidaria", señaló Cano a Sputnik.El Mercosur (Mercado Común del Sur) fue creado el 26 de marzo de 1991, cuando los presidentes Fernando Collor de Mello, de Brasil, Carlos Menem, de Argentina, Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, y Andrés Rodríguez, de Paraguay, firmaron el Tratado de Asunción, acuerdo que dio origen al bloque.Para el funcionario, el Mercosur constituye "un pilar fundamental" para la inserción internacional de Paraguay, cuyas exportaciones fueron creciendo paulatinamente en las últimas tres décadas de la mano del bloque regional.En 2020, Paraguay realizó exportaciones por 8.500 millones de dólares, el 40% orientadas al Mercosur.Por otra parte, el 80% de los productos de manufacturas de origen industrial están orientados al bloque, desde donde el país se proyecta al resto del mundo."Nosotros no podemos salir de la región, vivimos en esta vecindad y queremos encontrar un denominador común para profundizar en nuestra unión aduanera", apuntó el viceministro.Cano agregó que el proceso del Mercosur apunta a lograr que los países miembros sean "una voz importante" dentro de un contexto económico internacional para el cual se necesita "una mirada integral".Integración democráticaEl 26 de marzo de 1991, el contexto geopolítico regional encontraba a los países que fundaban el Mercosur saliendo de dictaduras militares y reencontrándose con la democracia.En el caso de Paraguay, la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) había sumido al país en el aislamiento político y comercial, que el Mercosur ayudó en parte a solucionar.En sus treinta años de vida, el bloque Por otra parte, el viceministro paraguayo entiende que hay cosas para mejorar en materia de comercio electrónico, economía digital y convergencia regulatoria, a lo que se suma la necesidad de adecuar el arancel externo común con una mirada de integración regional, generando una plataforma que proyecte a los miembros del bloque hacia la cadena de valor internacional.Asimétrico e imperfectoPor su parte, el economista y diplomático paraguayo Rúben Ramírez Lescano, canciller entre los años 2006 y 2008, dijo a Sputnik que uno de los principales inconvenientes que ha enfrenado el Mercosur en estos 30 años son las asimetrías y la falta de una agenda de integración regional más amplia, que contemple lo social y no solo lo comercial.A modo de ejemplo, Ramírez Lescano precisó que entre los países del bloque "no hubo coordinación de políticas sanitarias frente a la pandemia de COVID-19, ni para adquisición de vacunas ni para encontrar un programa de integración".En lo que refiere a los recursos de cada país, reconoció que la creación en 2006 de los Fondos Estructurales del Mercosur fue un avance importante, pero aclaró que en la actualidad resultan "inocuos, porque el nivel de fondos es mínimo y el compromiso con estos recursos no existe".Ramírez Lescano entiende que la propuesta del Mercosur sigue vigente, pero el bloque debe solucionar sus problemas internos y ampliar su perspectiva."Hoy tenemos una unión aduanera imperfecta, que tiene niveles de ritmo distintos en cada uno de los países, y la ausencia de un arancel externo común", apuntó el excanciller.En cuanto a la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, los países miembros tienen distintas políticas monetarias, fiscales y cambiarias, con lo que los costos son diferentes para cada uno y eso profundiza las asimetrías, agregó.Treinta años después de su fundación, y pese a que lo considera inestable e imprevisible, Ramírez Lescano ve al Mercosur como una unión clave para los países fundadores, porque existe una realidad geográfica y territorial y una integración humana importante, y eso va más allá de los gobiernos, los acuerdos y los tratados.

