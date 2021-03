https://mundo.sputniknews.com/20210318/30-anos-del-mercosur-historia-y-presente-del-bloque-comercial-del-sur-1110146213.html

30 años del Mercosur: historia y presente del bloque comercial del sur

30 años del Mercosur: historia y presente del bloque comercial del sur

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay fundaron en 1991 el Mercosur, un bloque regional que surgió con la intención de establecer una zona de libre comercio en...

Un largo e inmaculado escritorio de madera, con un arreglo floral al frente. Las banderas de Brasil, Paraguay, Argentina y Paraguay en el fondo. Sobre un costado, un escritorio más pequeño y una confortable silla de madera con respaldo tapizado en cuero. Esa fue la escenografía montada sobre el escenario de la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay el 26 de marzo de 1991, una de las fechas más importantes en la historia de la integración sudamericana.Ese día, del que se cumplen 30 años en 2021, los presidentes de Brasil, Fernando Collor de Mello (1990-1992); el de Paraguay, Andrés Rodríguez (1989-1993); el de Uruguay, Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y de Argentina, Carlos Menem (1989-1999) rubricaron el Tratado de Asunción, un documento que sentó las bases jurídicas del nuevo Mercado Común del Sur, conocido desde entonces como Mercosur.La firma era el corolario de un proceso de integración regional que había comenzado a gestarse a mediados de la década de 1970 entre Argentina y Brasil. Este proceso se aceleró en los años 80, cuando los países del Cono Sur dejaron atrás procesos dictatoriales y, con nuevos gobiernos democráticos, heredaron economías en crisis. En 1985, los dos grandes países sudamericanos firmaron la Declaración de Foz de Iguazú y un año más tarde suscribieron el Programa para la Integración Argentino-Brasileña, con la intención de propiciar un espacio económico común entre ambas naciones.La posibilidad de que los gigantes Argentina y Brasil sellaran un acuerdo económico atrajo a sus vecinos más pequeños. Así es que en 1988 Uruguay se acercó a las potencias con el interés de participar. Los tres países firmaron ese año el Acta de Alvorada, que consignaba el deseo uruguayo por sumarse al "proceso de integración y cooperación económica" iniciado por argentinos y brasileños.Paraguay, que recuperó la democracia recién en 1989 luego de 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, se adhirió más tarde a este proceso de integración y terminó convirtiendo a su capital en la sede de la firma del tratado fundacional.¿Qué es el Mercosur?En su artículo 1, el Tratado de Asunción establece que los cuatro países firmantes acuerdan la conformación de un "mercado común" entre ellos, basado en cuatro puntos fundamentales.:¿Cómo se estructura el Mercosur?El Tratado de Asunción establece la estructura orgánica básica del bloque, con la creación de distintos órganos:El Consejo del Mercado Común, un órgano integrado por los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores de los países del bloque. Su función es la "conducción política" del bloque y la "toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos".El Consejo del Mercado Común cambia su presidencia cada seis meses, rotando entre los miembros en orden alfabético. El órgano puede reunirse cuando sea necesario pero al menos una vez al año debe hacerlo con la presencia de los presidentes de los Estados.El Grupo Mercado Común, que tiene un perfil ejecutivo y está conformado por cinco representantes titulares y cinco suplentes por cada país. Los integrantes son definidos por cada Gobierno y, en forma obligatoria, deben incluir representantes de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores y de sus bancos centrales.El Protocolo de Ouro Preto, firmado en 1994, fue el que consolidó la "estructura organizativa" del bloque, sumando otros tres órganos: la Comisión de Comercio del Mercosur, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico-Social y la Secretaría Administrativa del Mercosur.La Comisión de Comercio del Mercosur es de los más relevantes, ya que tiene la misión de "velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados Partes" y realizar un "seguimiento" del funcionamiento del comercio entre los países del Mercosur y con terceros países.Ya en el Tratado de Asunción consta una de las características clave del Mercosur que se mantiene hasta la actualidad: las decisiones del bloque, tanto en el Consejo del Mercado Común como en el Grupo Mercado Común, deben tomarse siempre por consenso. Esto obliga a los representantes de los países a negociar y evitar que las decisiones se adopten por mayorías circunstanciales.El ParlasurEl Protocolo de Ouro Preto también estableció la conformación de una Comisión Parlamentaria Conjunta como un organismo integrado por representantes de los parlamentos de los países. En 2006 la Comisión se transformó en el Parlamento del Mercosur o directamente Parlasur y cambió su integración, dejando de contar con la misma cantidad de representantes de cada país para establecer el número de legisladores que corresponden a cada uno según su población.La forma de elección de los parlamentarios también fue modificada: los integrantes ya no son representantes de los Parlamentos de su país sino que deben ser elegidos específicamente para esos puestos en las elecciones de su país. Este mecanismo, sin embargo, se volvió problemático, ya que solo Argentina y Paraguay realmente eligieron directamente a sus representantes. Como los demás países no lo hicieron, el Parlasur decidió en abril de 2019 dejar en suspenso la elección directa y volver a integrarse con representantes de los Parlamentos de cada nación, hasta tanto todos los países pudieran reglamentar elecciones directas.Un puzzle sudamericano: ¿quiénes integran el Mercosur?Qué países integran efectivamente el Mercosur es un ejercicio más complejo de lo que parece, ya que la lista de integrantes, originalmente de cuatro países, se modificó varias veces con los años, con incorporaciones, asociaciones y suspensiones.El Tratado de Asunción preveía la posibilidad de que cualquier otro país latinoamericano pudiera adherir al bloque, siempre que fuera miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Los países que cumplan ese requisito, suscriban los tratados del Mercosur y sean aceptados de forma unánime por los miembros pasarán a ser nuevos miembros plenos.Venezuela y Bolivia: Hasta 2021, el único país que no integraba el bloque en su origen pero fue admitido como miembro pleno es Venezuela, que se unió al bloque en el año 2006. Bolivia fue aceptado en 2015 y, si bien todos los Estados parte ya firmaron su ingreso, aún se mantiene en proceso de adhesión.Estados asociados: El Mercosur también reconoce la categoría de Estado Asociado a otro grupo de países sudamericanos que no ingresaron completamente al bloque pero mantienen relaciones comerciales privilegiadas con sus integrantes. Estos países pueden incluso participar en las reuniones de los órganos del Mercosur. En la actualidad tienen este rango Chile, Colombia, Ecuador y Perú.Guyana y Surinam también están incluidos en la lista de Estados Asociados, aunque en otra categoría inferior dado que no son miembros de Aladi.La lista de miembros activos del Mercosur también ha sufrido modificaciones porque, en sus 30 años de existencia, el bloque ya ha suspendido a dos países luego de aplicar el Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 con el objetivo de acordar sanciones regionales a los países del Mercosur original, junto con Chile y Bolivia, "en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático".La primera suspensión se dio en 2012, cuando Argentina, Brasil y Uruguay consideraron que la destitución del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo configuraba un golpe de Estado. Paraguay estuvo suspendido durante un año. Recién fue restituido en 2013, cuando Horacio Cartes asumió el Gobierno tras vencer en elecciones.La segunda suspensión de un miembro llegó cinco años después, en 2017, cuando Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay resolvieron suspender a Venezuela al considerar que se había producido un quiebre democrático en ese país. Caracas se mantiene suspendida en todos sus derechos y obligaciones con el bloque hasta la actualidad.Los socios fuera de la regiónEn la actualidad, el Mercosur mantiene un acuerdo de complementación económica parcial con Cuba, con México y con la Comunidad Andina. Además, el bloque tiene firmados acuerdos de libre comercio con Egipto y con Israel y de comercio preferencial con India y la Unión Aduanera de África del Sur.También hay negociaciones en curso con la Unión Europea, Canadá, Corea del Sur y Singapur.

