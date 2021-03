https://mundo.sputniknews.com/20210324/mexico-registra-inflacion-de-412-en-mitad-de-marzo-fuera-de-la-meta-de-autoridades-1110380794.html

México registra inflación de 4,12% en mitad de marzo, fuera de la meta de autoridades

"En la primera quincena de marzo de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una inflación de 0,53% respecto a la quincena inmediata

Ese incremento de los precios de los productos de la canasta básica supera el rango de 2 a 4% anual, que es la meta del Banxico y las autoridades financieras federales.En el mismo periodo quincenal de 2020, las variaciones de los precios fueron de 0,11% quincenal y de 3,71% anual.Por otra parte, el "índice de precios subyacente", que descarta los precios de productos de la canasta básica que muestran volatilidad a lo largo de las estaciones del año, "registró un incremento de 0,35% quincenal y de 4,09% anual".Energéticos afectan la inflaciónA su interior, los precios de las mercancías aumentaron ligeramente 0,40% y los servicios se incrementaron 0,28%, a tasa quincenal.En cambio, el índice de precios "no subyacente" que abarca todos los productos de la canasta básica, subió 1,08% quincenal y 4,19% anual, por lo tanto es el componente que más afectó el resultado de los precios al consumidor.En ese indicador destacan los precios de los energéticos, que se incrementaron más de lo previsto, porque dependen de los precios en los mercados internacionales de los energéticos."Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0,76% quincenal y los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 1,31%", detalla el informe oficial.La pandemia actual ha implicado importantes cambios de precios relativos, "presionando al alza la inflación de las mercancías y a la baja la de los servicios", que en enero registraron 5,41% y 2,13%, respectivamente.Ante ese comportamiento de la inflación, la Junta de Gobierno de Banxico decidió el 11 de febrero por unanimidad disminuir la tasa de interés interbancaria, del nivel anterior de 4,25% a 4%.El dato publicado por el INEGI será evaluado por el organismo rector del banco central, para adoptar su próxima decisión de política monetaria, prevista para el 25 de marzo.Población económicamente activaLa Población Económicamente Activa (PEA) de México recuperó 10 de los 12 millones de personas que salieron de ese grupo por la pandemia de coronavirus, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondencia a febrero de 2021, publicada por el INEGI.La situación laboral de la segunda economía latinoamericana en comparación con igual mes del año pasado indica "una disminución de 2,4 millones de personas de la PEA, al pasar de 57,8 millones a 55,5 millones".La fuerza laboral (PEA) en el segundo mes de este año fue 2,4 millones menos que en febrero de 2020.Sin embargo, la población ocupada se situó en 53 millones de personas, lo que significa una reducción de "2,7 millones de personas menos en comparación con febrero de 2020".Los trabajadores subordinados y remunerados disminuyeron dos millones, los ocupados en jornadas de más de 48 horas semanales descendieron en 1,6 millones, los pequeños y medianos establecimientos se redujeron en 1,1 millones de personas, detalla el organismo estatal.Elevada subocupación y empleo informalEn febrero de 2021, la encuesta reportó una tasa de participación económica de 56,7% de la población en edad para trabajar, que "es 3,4 puntos porcentuales inferior a la de febrero del año anterior 2020".La tasa de desocupación en la fuerza laboral activa fue de 4,4%, que es 0,8 puntos porcentuales más que en febrero del año pasado.Ese porcentaje es "equivalente a 2,4 millones de personas más" que la cantidad registrada en febrero del año pasado, antes de la pandemia que se desencadenó el último día de ese mes en este país.En febrero de 2020, esta población era de 4,9 millones de personas, que representa un 8,7% de la población ocupada, con un aumento que representa 2,5 millones de personas subocupadas.Las personas en subocupación laboral son definidas por el organismo como las que tienen "la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda".Entre las personas subocupadas se observó entre los trabajadores subordinados y remunerados "una disminución de dos millones".Por otra parte la "ocupación informal" en febrero de 2021 ascendió a 29,4 millones de personas económicamente activas.Con esas cifras, la tasa de "informalidad laboral" es más de la mitad del empleo nacional, situada en 55,5%, aunque es una cifra inferior en 0,7 puntos porcentuales comparada con la de febrero de 2020.La población ocupada en la economía informal comprende a las personas ocupados que son "laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo", colocando a ese personal fuera de la seguridad social.La economía mexicana se contrajo 8,5% el año pasado, el peor derrumbe desde 1932, y para este año el Fondo Monetario Internacional calcula una recuperación de 4,3%.

empleo, inflación, méxico