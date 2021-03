https://mundo.sputniknews.com/20210315/parlamentario-la-reunificacion-con-rusia-llevo-la-paz-a-crimea-1109953278.html

Parlamentario: la reunificación con Rusia llevó la paz a Crimea

Parlamentario: la reunificación con Rusia llevó la paz a Crimea

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — La reunificación con Rusia llevó a Crimea la paz y ofreció a su población garantías de seguridad, aseguró en entrevista a Sputnik... 15.03.2021

Esta semana se cumple el séptimo aniversario de la reincorporación de Crimea a Rusia, las principales actividades festivas se fijaron para el 16 y el 18 e marzo y se desarrollarán bajo el lema "Primavera de Crimea, llevamos siete años en nuestra casa"."Los crimeos regresaron al espacio de su civilización, a su patria. A la península llegaron la tranquilidad y la paz. La gente recibió garantías de seguridad. Los habitantes de Crimea no necesitan luchar para defender su historia y el idioma ruso, ni estar demostrando nada a nadie. Estamos en nuestra casa", declaró Konstantínov.El jefe del Legislativo recordó que durante estos siete años en Crimea se operaron cambios notables: aumentaron salarios y subsidios, se construyen carreteras y guarderías, se recupera el agro. Se cumplieron proyectos tan ambiciosos como el Puente de Crimea, el aeropuerto internacional de Simferópol y la autopista Tavrida.Según Konstantínov, Ucrania nunca ha tenido el derecho legítimo para reclamar a Crimea como su territorio."Al entregar la península en 1954 a Ucrania, las autoridades de entonces no la eliminaron del marco de la Federación de Rusia, como lo exigían las Constituciones de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y de la República Socialista Soviética de Ucrania, por lo cual su traspaso a Ucrania fue de hecho un acto ilegítimo", señaló.Además, el legislador calificó lo sucedido en 2014 en Ucrania como "un sangriento golpe de Estado" y subrayó que "la sociedad ucraniana todavía no ha tomado conciencia del crimen que se cometió en su país".Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio "provisionalmente ocupado".Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la reunificación con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".

