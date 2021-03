https://mundo.sputniknews.com/20210323/portazo-a-la-semana-santa-alemania-exige-una-pcr-negativa-a-los-turistas-que-regresen-de-baleares-1110317782.html

Portazo a la Semana Santa: Alemania exige una PCR negativa a los turistas que regresen de Baleares

2021-03-23T16:14+0000

2021-03-23T16:14+0000

2021-03-23T16:14+0000

En Mallorca vuelve a sonar el alemán. En las terrazas del palmesano paseo del Born, en las playas de Cala d’Or o la bahía de Alcúdia y en las callejuelas empedradas de los pueblos de la Tramuntana. La isla arrancó la primavera con la llegada de los primeros turistas germanos tras meses sin viajar. El domingo 21 de marzo el número de vuelos al aeropuerto de Son Sant Joan se multiplicó por cinco respecto al pasado lunes. Múnich, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf o Hamburgo reaparecen con fuerza en las pantallas del aeródromo mallorquín, pero también de los de Menorca e Ibiza. Los visitantes arriban por centenares al archipiélago balear en busca de buen tiempo y aguas mediterráneas. Mientras, la situación sanitaria se agrava en su país de origen. La incidencia acumulada a siete días alcanzó los 107,3 casos por cada 100.000 habitantes en Alemania el 22 de marzo. Se registraron 7.709 positivos y 50 muertos en las 24 horas previas. Las UCI cuentan con más de 3.000 ingresados por COVID-19. En la vía pública, las cepas británica y brasileña ganan terreno en el número de infecciones. El contraste de ambas realidades ha suscitado críticas en el país centroeuropeo. Distintas autoridades políticas y sanitarias han lamentado que se permita viajar a Mallorca u otros destinos. "Legalmente es correcto, pero lo correcto no es siempre lo que se requiere", afirmó la portavoz de política sanitaria del CDU/CSU, Karin Maag, durante una tertulia televisiva en Alemania. Más contundente fue el ministro principal del estado de Baja Sajonia, Stephan Weil. "La decisión del Gobierno federal de levantar el aviso de viaje para Mallorca ha sido un grave error. Lo mejor sería que el Gobierno federal diera marcha atrás", aseguró el dirigente. El Ejecutivo de Angela Merkel reaccionó con una reunión entre la canciller y los líderes regionales del país. Una complicada cita de más de 11 horas y que finalizó de madrugada. En esta, decidieron endurecer las restricciones de la vida pública y la actividad económica con el objetivo de frenar la curva ascendente del coronavirus. Entre las medidas aprobadas, Alemania obligará a todos los viajeros a hacerse un test PCR antes de regresar al país desde cualquier lugar del planeta, independientemente de que esté considerado zona de riesgo o no. Merkel ya se ha puesto en contacto con las aerolíneas del país para que todas las personas que vuelvan a Alemania tras las vacaciones de Semana Santa se suban al avión con una prueba hecha. Quedan por perfilarse los detalles de esta medida. Normativa con la que se pretende reducir el número de turistas alemanes en Baleares. A pesar de todo, el acto de viajar no está prohibido. Sin embargo, no se recomienda. "Desaconsejamos todos los viajes al extranjero, en general todos los viajes que no son estrictamente necesarios", comentó Merkel al final de la reunión con los representantes de los estados.El 12 de marzo Berlín sacó a las Islas Baleares, junto a otras cinco comunidades autónomas españolas, de la lista de zonas de riesgo al contar con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo era necesario el resultado negativo de una prueba PCR para entrar en el archipiélago. Una decisión que desencadenó una vorágine de reservas para las vacaciones de Semana Santa. Por su parte, el Gobierno autonómico ha anunciado que a partir del 26 de marzo cada isla estará cerrada perimetralmente y no podrán llegar visitantes peninsulares o interinsulares. La regulación de la entrada de viajeros extranjeros depende del Gobierno central. "Lo importante y fundamental es salvar vidas y evitar contagios en nuestra comunidad autónoma", ha remarcado la presidenta balear, Francina Armengol.La postura gubernamental de permitir los desplazamientos desde y hacia otros países de la Unión Europea pero no dentro del territorio nacional ha provocado que la Comisión Europea pida "coherencia" a España. "La recomendación dice claramente que dado que la transmisión y riesgo es similar para los viajes domésticos y los transfronterizos, los Estados miembro deberían asegurar coherencia entre las medidas aplicadas a los dos tipos de viaje", ha comentado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christophe Wigand.

