https://mundo.sputniknews.com/20210321/la-osce-denuncia-un-ataque-contra-su-dron-por-parte-de-militares-ucranianos--1110236467.html

La OSCE denuncia un ataque contra su dron por parte de militares ucranianos

LUGANSK (Sputnik) — La Misión Especial de Monitoreo en Donbás de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció que los militares... 21.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-21T14:53+0000

2021-03-21T14:53+0000

2021-03-21T14:53+0000

defensa

zona de conflicto

osce

ucrania

europa

Anteriormente Lugansk acusó repetidamente a las fuerzas de seguridad ucranianas de organizar una verdadera "cacería" contra los vehículos aéreos no tripulados de la misión.El servicio de prensa de la misión aclaró que el equipo no pilotado logró un aterrizaje seguro y abandonó el área.Según reveló en una rueda de prensa el portavoz de las milicias populares de Lugansk, Yaáov Osadchi, las fuerzas de seguridad ucranianas colocaron su carro blindado en una zona residencial de la ciudad de Schastie, controlada por Kiev para evitar que los observadores de la OSCE lo descubrieran, y desde allí abrieron fuego contra el dron de la misión, que volaba hacia la región cercana a la urbe desde Veseiólaya Gorá."Las unidades de la milicia popular observan las acciones del enemigo durante todo el día, respetando estrictamente las condiciones de la tregua actual, y se encuentran en constante disposición de responder rápidamente a los cambios en la situación", agregó Osadchi.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

ucrania

