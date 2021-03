https://mundo.sputniknews.com/20210321/eeuu-es-el-ultimo-pais-que-puede-hablar-de-libertad-y-democracia-1110237839.html

"EEUU es el último país que puede hablar de libertad y democracia"

La llegada de Biden al poder volvió la política exterior de EEUU más agresiva hacia las naciones cuyos Gobiernos, según Washington, son una amenaza a su... 21.03.2021, Sputnik Mundo

"La política exterior de un Estado tan imperialista como EEUU no cambia en lo esencial según el partido en el poder y el nombre del presidente", opina Doster, profesor de relaciones internacionales. Según Doster, "las necesidades, intereses, prioridades, expectativas, metas y comprensión de la amenaza en la política exterior de EEUU se configuran de acuerdo a su orden institucional, los requisitos del gran capital estadounidense, principalmente en la esfera militar e industrial". "Los liberales que dicen que Biden ha llegado y que eso significa que el mundo mejorará están profundamente equivocados", asegura el politólogo turco. Cree que solo en el siglo XX el país norteamericano emprendió "cientos" de intentos de golpes de Estado en América Latina y más de un millar de golpes e intentos de derrocamiento de actuales gobiernos en todo el mundo. Los métodos no convencionales de la Administración BidenA propósito del futuro de la política exterior de EEUU durante la Administración Biden, el experto puntualiza que los recursos económicos y políticos de Washington no le permiten "lanzar ataques militares usando armas en el sentido tradicional". También que se ha vuelto mucho más difícil para ellos convencer a sus aliados de la OTAN para que emprendan esos ataques. Pone como ejemplo a Alemania."En estas condiciones, EEUU acudirá más a menudo a sus aliados regionales, incluidas las 'organizaciones terroristas'. Para lidiar con Rusia, Washington buscará fortalecer la cooperación con los países de la región. Y también con China en la región de Asia-Pacífico. Sacará a la India, Japón y Australia a primer plano" presupone. Doster admite que "hoy EEUU ya no emprenderá una operación comparable en escala a la invasión de Irak" pero que sí impulsará otras revoluciones de colores e "intentos de golpes de Estado y provocaciones". "Para ello se pueden usar fuerzas regionales, países aliados, organizaciones terroristas y fundaciones de Soros", supone.La política exterior de EEUU desde 1989 hasta el 2021 —desde George Bush hasta Trump— ha ido dando tumbos por el mundo.George H. W. Bush (1989-1993)Luego de llegar al poder en diciembre de 1989, George H. W. Bush ordenó a las tropas estadounidenses ocupar Panamá para derrocar al líder del país, Manuel Antonio Noriega, acusado de contrabando de drogas en EEUU.Después de la ocupación iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990, la Administración Bush envió sus tropas al golfo Pérsico para garantizar la seguridad de Arabia Saudí. En poco tiempo el contingente militar estadounidense en la región llegó a contar con 500.000 efectivos.En respuesta a la negativa de Irak de salir de Kuwait, el 16 de enero de 1991, los aviones estadounidenses atacaron Irak. La guerra del Golfo supuso el caos y la devastación del país árabe. Según fuentes del Departamento de Defensa de EEUU, durante la Primera Guerra del Golfo se arrojaron 88.500 toneladas de bombas sobre Irak y Kuwait. Se calcula que unos 158.000 iraquíes murieron durante la ofensiva. Bill Clinton (1993-2001)Después del final de la Guerra Fría, los Balcanes constituyeron una de las regiones de mayor interés para EEUU. En 1991, después de que Eslovenia declarara su independencia de Yugoslavia, en el país estalló un conflicto civil que dividió al Estado en varias partes independientes. Miles de personas murieron y cientos quedaron discapacitadas o perdieron sus hogares. El 30 de agosto de 1995, las fuerzas de la OTAN, lideradas por EEUU, intervinieron en Bosnia y Herzegovina. Sobre la región fueron lanzadas miles de toneladas de bombas.En diciembre de 1998, EEUU lanzó la operación militar Zorro del Desierto contra Irak. El propósito de la operación era privar al país árabe de la capacidad de producir y usar armas de destrucción masiva después de que la parte iraquí se negase a cooperar con la comisión internacional de la ONU. Las tropas estadounidenses lanzaron numerosos ataques de misiles en Bagdad mediante aviones militares y un bombardero B-52 estacionado en el Pérsico.El 24 de marzo de 1999 se inició el segundo bombardeo de Yugoslavia. Según diversas fuentes, unas 12.500 personas resultaron heridas durante el operativo, y unas 3.500 perdieron la vida. El principal objetivo del bombardeo eran instalaciones militares, pero fueron destruidos 25.000 edificios residenciales y 38 puentes, y quedaron dañados 470 km de carreteras y 595 km de vías ferroviarias. Se dañaron 14 aeropuertos, 19 hospitales y centros médicos y más de 80 escuelas y jardines de infancia, según el informe publicado por el Instituto de las Políticas y Económicas Internacionales de Belgrado.George W. Bush (2001-2009)Los años de Gobierno de George W. Bush estuvieron marcados por grandes crisis, cuyas consecuencias se siguen sintiendo a día de hoy.El 7 de octubre de 2001, EEUU y sus aliados lanzaron una ofensiva militar de Afganistán como parte de la Operación Libertad Duradera en respuesta a los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.El 20 de marzo de 2003, las fuerzas de EEUU y de la coalición antiraquí lanzaron una operación militar en Irak. Se basaron para ello en los datos de los servicios de inteligencia estadounidenses, según los cuales había evidencias de que se estaban desarrollando armas de destrucción masiva en el país. Sin embargo, no lograron encontrarlas. En lugar de la democracia que la Administración estadounidense intentó llevar a Irak, en el país estalló una guerra civil, se produjo el caos y un perfecto caldo de cultivo para el terrorismo. De acuerdo con las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins (EEUU), las causas de la muerte de 601.000 iraquíes después de la invasión estadounidense "están directamente relacionadas con operaciones militares". La ocupación estadounidense de Irak condujo al surgimiento y fortalecimiento de una serie de estructuras terroristas ramificadas en el país, principalmente del Estado Islámico. Como resultado de los sangrientos ataques terroristas, decenas de civiles murieron y más de cinco millones de iraquíes se vieron obligados a abandonar sus hogares. El daño económico en provincias como Mosul, Ambar y Saladino superó los 88.000 millones de dólares.Barack Obama (2009-2017)Las promesas de Obama de realizar cambios drásticos en la política exterior de Bush no se materializaron. En 2011 y a raíz de la Primavera Árabe, Estados Unidos intervino en el conflicto civil en Libia comenzó una operación militar a gran escala de la OTAN conocida como Protector Unificado con el objetivo de democratizar el país. Miles de civiles fueron víctimas de las hostilidades.Desde 2014, EEUU participa en una operación militar contra el Estado Islámico en Siria e Irak como parte de una coalición internacional. A diferencia de Irak y Afganistán, en Libia y Siria EEUU no utilizó a sus tropas para operaciones terrestres y se limitó a apoyar a sus aliados en la región con la Fuerza Aérea y la Armada. Las acciones de la coalición internacional provocaron numerosas pérdidas entre la población civil de Siria e Irak.Donald Trump (2017-2021)El 8 de mayo de 2018, Donald Trump anunció la retirada de EEUU del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Posteriormente, Washington impuso duras sanciones contra Teherán a raíz de su actividad nuclear. A finales de 2019, durante el bombardeo de una base de EEUU cerca de la ciudad iraquí de Kirkuk murió un soldado estadounidense, a raíz de lo cual Trump ordenó neutralizar a Qasem Soleimani, el general iraní de las fuerzas especiales Quds como respuesta al ataque. La escalada colocó a EEUU y a Irán al borde de una guerra.Una de las promesas electorales de Trump fue destruir a ISIS en un corto plazo. Para ello el comando estadounidense se acercó a las milicias kurdas en Siria. Las entregas directas de armas estadounidenses a estas fuerzas tuvieron lugar desde mayo del 2017 hasta la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria, en el 2019. El apoyo de EEUU a las milicias kurdas se ha convertido en una de las principales causas de las tensiones entre Ankara y Washington durante la presidencia de Donald Trump.

