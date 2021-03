https://mundo.sputniknews.com/20210320/israel-vota-netanyahu-busca-una-coalicion-de-gobierno-que-le-permita-salvarse-de-su-juicio-1110220056.html

Israel vota: "Netanyahu busca una coalición de gobierno que le permita salvarse de su juicio"

Israel vota: "Netanyahu busca una coalición de gobierno que le permita salvarse de su juicio"

Israel celebrará el próximo martes las cuartas elecciones en dos años. El premier Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción, intentará liderar el Ejecutivo con... 20.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-20T10:27+0000

2021-03-20T10:27+0000

2021-03-20T10:27+0000

voces del mundo

covid-19

crisis

vacuna

coalición

elecciones

salud

jair bolsonaro

benjamín netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1110219995_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_e2407991a945cdeb5d5a2f1c7f82265c.jpg

Israel vota: "Netanyahu busca una coalición de gobierno que le permita salvarse de su juicio" Israel vota: "Netanyahu busca una coalición de gobierno que le permita salvarse de su juicio"

Israel celebrará el próximo martes 23 de marzo los cuartos comicios en dos años y el primer ministro Benjamín Netanyahu buscará una mayoría para liderar el Ejecutivo."Netanyahu no ganó las elecciones pasadas y ahora está buscando una coalición de gobierno que le permita salvarse de su juicio", aseguró la abogada Gaby Lasky, candidata al Parlamento por el partido de izquierda Meretz.El premier nacionalista conservador está procesado por tres casos de corrupción y la dirigente progresista confió en que pueda armarse "una coalición 'anti Bibi' de partidos que no tienen muchas cosas en común, pero que piensan que la corrupción está condenando a la sociedad".En este sentido, la figura de Gideon Saar –un exaliado de Netanyahu– se destaca entre los candidatos.Sin embargo, los sondeos le dan una mínima ventaja al partido Likud del primer ministro. "Los partidos religiosos se unirían al Likud, así como otro partido mesiánico de la derecha radical, lo cual sería fatal para la democracia israelí", advirtió.Por otra parte, la exsecretaria general de la organización Paz Ahora señaló que lo que diferencia a las fuerzas progresistas de los partidos conservadores y ultraderechistas es "nuestra posición sobre los territorios ocupados y un tipo de economía que sea más solidaria".Lasky dijo estar a favor de los acuerdos de normalización de relaciones con los países árabes, pero recordó que "no tenemos problemas territoriales con ellos". En cambio, "los palestinos son nuestros vecinos, es acuciante llegar a un acuerdo".Por último, se refirió al uso político de la campaña de vacunación. "Netanyahu trajo las vacunas, pero se ha muerto más gente que la que murió en las guerras de Israel. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora utiliza la campaña de vacunación a su favor", sostuvo.Bolsonaro se enfrenta a una tormenta perfectaEl presidente brasileño Jair Bolsonaro estrenó a su cuarto ministro de Salud en medio de una crisis sanitaria, con récord de casos de COVID-19 y colapso hospitalario."Es cambiar algo para no cambiar nada", dijo la periodista Eleonora Gosman sobre la incorporación de Marcelo Queiroga al frente de la cartera sanitaria. "El verdadero ministro parece el propio Bolsonaro", agregó.Con todo, el mal manejo de la pandemia comienza a dañar la imagen del mandatario. "Bolsonaro se encuentra en esta situación por la misma política que él ha hecho. El 65 por ciento de los brasileños cree que la situación económica va a empeorar", subrayó.En esa línea, evaluó el "efecto Lula", tras la recuperación de los derechos políticos del expresidente."Bolsonaro sabe que tiene que adecuarse, o pierde", añadió Gosman. El presidente "había ganado popularidad después de implementar un programa de ayuda a la población, que se implementará de nuevo en abril. Pero es una ayuda mucho más limitada", consignó.Respecto a la vacunación, señaló que "está marchando bien" porque "el que está avanzando es el Instituto Butantan". "Depende del estado de San Pablo, que produce vacunas para todo el país", apuntó.En el programa se informó a su vez acerca de la cumbre de altos funcionarios de EEUU y China en Alaska; y el aumento de la violencia racial denunciada por la comunidad asiático-estadounidense.También se informó sobre el llamado del presidente de Indonesia, Joko Widodo, a restaurar la democracia en Birmania; y la denuncia por violencia sexual elevada a la CIDH por parte de expresas políticas de la última dictadura en Uruguay.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

israel

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Telma Luzzani https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105865/61/1058656150_1280:0:5024:3743_100x100_80_0_0_f7b8ec14721f509718d87f3b6954b925.jpg

Telma Luzzani https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105865/61/1058656150_1280:0:5024:3743_100x100_80_0_0_f7b8ec14721f509718d87f3b6954b925.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Telma Luzzani https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105865/61/1058656150_1280:0:5024:3743_100x100_80_0_0_f7b8ec14721f509718d87f3b6954b925.jpg

аудио, covid-19, crisis, vacuna, coalición, elecciones, salud, jair bolsonaro, benjamín netanyahu, israel, luiz inacio lula da silva, brasil