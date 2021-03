https://mundo.sputniknews.com/20210312/juez-del-supremo-mantiene-anulacion-de-condenas-contra-lula-y-manda-el-caso-al-plenario-1109909879.html

Juez del Supremo mantiene anulación de condenas contra Lula y manda el caso al plenario

En su respuesta al recurso, Fachin expresó: "Mantengo las razones que me llevaron a conceder el 'habeas corpus'", pero añadió que la decisión deberá "ser mantenida o no" en plenario, lo que significa que ahora los 11 jueces deberán votar sobre las condenas de Lula.El pasado 8 de marzo, Fachin anuló las condenas de Lula alegando que la Justicia Federal de Paraná (sur), donde fue juzgado y condenado, no tenía competencias para hacerlo porque debía limitarse a los casos relacionados con los desvíos en Petrobras.Con la decisión del viernes Fachin abrió un plazo de cinco días para que los abogados de Lula se manifiesten sobre el recurso presentado por la Procuradoría, y después de que los abogados entreguen sus consideraciones el caso pasará al plenario, aunque no hay una fecha prevista de votación.La anulación de las condenas a Lula causó mucha expectación en Brasil porque supone la recuperación de los derechos políticos del líder izquierdista, que a día de hoy está apto para volver a presentarse como candidato a unas elecciones.

